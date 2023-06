Calcio a 8, Totti fa sognare ancora i tifosi: è show

Francesco Totti continua a regalare gioie ai suoi affezionati tifosi, ne è un chiaro esempio il suo show alla finale dell’Europa Cup. Nella gara del calcio a 8 ha segnato il goal decisivo che è valso la vittoria contro la squadra maltese dell’FC Leggionarji. Sui social arriva il video e i fan romanisti impazziscono: “Sarà per sempre il nostro capitano”.

Totti fa sognare i tifosi all’Europa Cup

L’ex capitano giallorosso ha fatto sognare ancora una volta i suoi tifosi durante la finale del calcio a 8. La partita si è svolta proprio ieri sera, 23 giugno, nel nuovo campo dell’Alfredo Berra (Ex eucalipti) in zona San Paolo-Ostiense a Roma. Ha contribuito alla vittoria con ben due goal spettacolari che hanno lasciato tutti senza parole. La prima volta ha saputo cogliere il momento in cui la difesa era distratta e con un destro esterno-collo e un tiro secco ha spedito la palla dritta in porta. Il secondo goal è arrivato grazie ad un assist al bacio, che gli ha permesso di tirare un esterno, sua specialità.

Lo show dell’ex capitano giallorosso

L’ex numero dieci della squadra romana non delude mai i suoi fan, che ancora continuano a seguirlo dopo il triste ‘addio’ alla Roma. La partita di ieri sera gli ha fatto guadagnare un’altra vittoria contro la squadra dei ‘The Legends of Malta’, che hanno perso per ben 5 a 2. La performance gli ha permesso di aggiudicarsi un ennesimo trofeo con il titolo di miglior giocatore. Ecco il viso diffuso sui social e nei commenti i fan sono impazziti: ‘Ha un piede fatato‘.

Nuove sfide calcistiche per Totti

L’ex capitano della Roma non si ferma e continua a giocare nel calcio a 8 e nel suo Totti Club. Infatti, nei prossimi giorni sarà presente, sempre allo stadio Alfredo Berra, insieme alla sua squadra per giocare tutte le finali nazionali prima della pausa estiva. Parteciperanno ben 14 squadre provenienti da 10 regioni diverse. Al suo fianco ci saranno altri grandi nomi del mondo del calcio: Davide Moscardelli, Gennaro Iezzo, Emanuele Calaió, Sodinha, Floro Flores, Nicola Mora, Ivano Trotta, Mendil Nassim.