Francesco Totti e i like su Instagram alla ballerina Francesca Tocca: il gossip

Francesco Totti, ex capitano della Roma e attuale compagno di Noemi Bocchi, ha fatto parlare di sé per alcuni like che ha messo e poi cancellato sul profilo Instagram di Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi e moglie di Raimondo Todaro. Un gesto che non è passato inosservato ai fan dei quattro protagonisti e che ha scatenato il gossip. Cosa c’è dietro questi like? E chi è Francesca Tocca?

Totti e il like su Instagram a Francesca Tocca

Francesco Totti, ex calciatore e simbolo della Roma, ha chiuso nel 2020 il suo matrimonio con Ilary Blasi, con cui ha avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Da allora si è legato a Noemi Bocchi, una ragazza romana di 28 anni che lavora nel settore immobiliare. La coppia convive in un attico a Roma e sta cercando una villa all’Eur per la loro famiglia allargata. Totti è molto attivo sui social, dove pubblica foto con i suoi figli, con i suoi amici e con la sua nuova compagna. Ma recentemente ha attirato l’attenzione per alcuni like che ha messo alle foto di Francesca Tocca sul suo profilo Instagram. Foto in bikini, in posa o in movimento, la ballerina ha ricevuto diversi cuoricini dall’ex capitano giallorosso, che però li ha poi rimossi dopo poco tempo. Un gesto che non è sfuggito agli occhi attenti dei follower di Francesca e che è stato segnalato anche dalla blogger Deianira Marzano sul suo profilo.

Le reazioni al gossip

Perché Francesco Totti ha messo e poi cancellato i like a Francesca Tocca? Si tratta di un semplice apprezzamento per la sua bellezza e il suo talento o c’è qualcosa di più? E come hanno reagito Noemi Bocchi e Raimondo Todaro a questo episodio? Al momento nessuno dei quattro diretti interessati ha commentato la vicenda, ma si può immaginare che ci sia stato qualche chiarimento tra le coppie. Noemi Bocchi non sembra sconvolta per questo fatto e anche Francesca Tocca che continua a mostrare la sua felicità con Raimondo Todaro, con cui si scambia spesso messaggi dolci sui social. Ilary Blasi, ex moglie di Totti, probabilmente avrà sorriso con ironia alla notizia, visto che lei è ormai felicemente fidanzata con l’imprenditore Bastian Muller.

Chi è Francesca Tocca

Francesca Tocca è una ballerina professionista che ha partecipato a diverse edizioni di Amici di Maria De Filippi, sia come allieva che come insegnante. Si è specializzata nella danza latina e ha vinto diversi titoli nazionali e internazionali. È sposata dal 2014 con Raimondo Todaro, anch’egli ballerino professionista e insegnante di Amici, con cui ha una figlia di 7 anni, Jasmine. La coppia ha attraversato un periodo di crisi nel 2020, quando Francesca ha avuto una breve relazione con Valentin Dumitru, un altro ballerino della scuola di Maria De Filippi, ma poi si è riavvicinata e ha ritrovato la serenità.

Francesco Totti e i like sospetti alla ballerina di Amici sono stati il gossip del momento, ma sembra che non abbiano avuto conseguenze negative sulle rispettive relazioni. Si tratterà solo di un caso isolato o ci saranno altri sviluppi? Staremo a vedere!