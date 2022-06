Calendario Serie A 2022-23: il sorteggio venerdì 24 giugno, a che ora e dove vederlo in tv

Tutto (quasi) pronto per il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. Le partite, in realtà, sono finite da poco, eppure i tifosi non aspettano altro e domani, venerdì 24 giugno, alle 12, ci sarà questo evento imperdibile per un campionato che sarà ‘unico’ nel suo genere. Il motivo? Per la prima volta, per lasciare spazio ai Mondiali, ci sarà una pausa di ben 52 giorni.

Quando ricomincerà il campionato di calcio di Serie A?

La prima partita del prossimo campionato di calcio ci sarà sabato 13 agosto, quindi a poche settimane dallo stop ( i primi quattro turni verranno disputati a mercato aperto, che chiuderà l’11 settembre) Questo perché, per via dei Mondiali che si terranno in Qatar, il mondo del calcio italiano dovrà fermarsi per ben 52 giorni, dal 13 novembre al 4 gennaio 2023. L’ultimo match, invece, salvo cambiamenti, si disputerà il 4 giugno prossimo.

Quali sono le novità?

Tante le novità per il prossimo campionato. Prima fra tutti il ritorno dello spareggio in caso di arrivo a pari punti per assegnare lo scudetto e decretare le squadre che andranno in retrocessione. Resterà in vigore la regola dei confronti diretti per l’ammissione alle coppe europee.

Quando e dove vedere il sorteggio in diretta tv e streaming?

Il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A si potrà seguire domani, venerdì 24 giugno, in diretta tv e in streaming su DAZN a partire dalle 12. Ma anche sul canale ufficiale YouTube della Lega.