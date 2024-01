Champions League, Europa League e Conference: playoff e ottavi di finale, date e programma

L’Uefa ha ufficializzato le date degli ottavi di finale della Champions League. La prima squadra italiana a scendere in campo sarà la Lazio, che il giorno di San Valentino, 14 febbraio, se la vedrà con il Bayern Monaco.

Partite e date degli ottavi di finale di Champions League

L’Inter riceverà l’Atletico Madrid a S. Siro martedì 20, mentre il giorno dppo il Napoli ospiterà il Barcellona. Queste le date degli ottavi di Champions: Martedì 13 febbraio 2024 Copenaghen-Manchester City RB Lipsia-Real Madrid – Mercoledì 14 febbraio 2024 Paris Saint-Germain-Real Sociedad Lazio-Bayern Monaco – Martedì 20 febbraio 2024 Inter-Atletico Madrid Psv Eindhoven-Borussia Dortmund – Mercoledì 21 febbraio 2024 Porto-Arsenal Napoli-Barcellona – Martedì 5 marzo 2024 Real Sociedad-Paris Saint-Germain Bayern Monaco-Lazio – Mercoledì 6 marzo 2024 Manchester City-Copenaghen Real Madrid-RB Lipsia – Martedì 12 marzo 2024 Arsenal-Porto Barcellona-Napoli – Mercoledì 13 marzo 2024 Atletico Madrid-Inter Borussia Dortmund-Psv Eindhoven.

Partite e date dei play off di Europa League

Sorteggiati a Nyon gli accoppiamenti dei play off di Europa League, che qualificheranno otto squadre agli ottavi di finale. Questi gli abbinamenti Feyenoord-Roma Milan-Rennes Lens-Friburgo Young Boys-Sporting Lisbona Benfica-Tolosa Braga-Qarabag Shakhtar Donetsk-Marsiglia Galatasaray-Sparta Praga.

La Uefa ha definito anche gli orari delle partite dei play off di Europa League che si giocheranno il 15 e 22 febbraio. Feyenoord-Roma avrà inizio alle 18,45 mentre il calcio d’inizio di Milan-Rennes verrà dato alle 21. Orari invertiti per i match di ritorno, con Rennes-Milan alle 18,45 e Roma-Feyenoord alle 21.

Le partite degli spareggi di Conference League

Questi gli accoppiamenti degli spareggi di Conference League dopo il sorteggio effettuato a Nyon. Le gare d’andata si giocheranno il 15 febbraio, quelle di ritorno il 22. Il giorno dopo, il 23, altro sorteggio, per gli ottavi, dove entreranno in gioco le vincitrici dei gironi fra cui la Fiorentina: Sturm Graz (Aut)- Slovan Bratislava (Svk), Servette (Sui)-Ludogorets (Bul), Union SG (Bel)-Eintracht Francoforte (Ger), Real Betis (Esp) – Dinamo Zagabria (Cro), Olympiacos (Gre)-Ferencvaros (Hun), Ajax (Ned)-Bodo/Glimt (Nor), Molde (Nor)-Legia Varsavia (Pol), Maccabi Haifa (Isr)-Gent (Bel).