Sorteggi ottavi Champions League: data, orario e dove seguirli in tv e in streaming

Sono in programma oggi, lunedì 18 dicembre 2023, i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. Alle ore 12:00 comincerà a Nyon la cerimonia del sorteggio, alla quale partecipano le tre squadre italiane che si sono qualificate: Lazio, Inter e Napoli.

Le otto prime classificate affronteranno le otto seconde classificate, senza la possibilità di incontri tra squadre della stessa nazione o tra team che si sono già sfidate nei gironi. Solamente dai quarti di finale saranno possibili i derby nazionali e gli eventuali nuovi incontri tra squadre che già si sono affrontate nei gruppi (ad esempio Atletico Madrid e Lazio).

Sorteggi ottavi Champions League, dove vederli in tv e in streaming

l sorteggio degli ottavi di Champions League sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti sul Canale 20 di Mediaset. Andrà in onda sul piccolo schermo (ma solo per abbonati) anche su Sky Sport 24 (canale 200) e Amazon Prime Video.

Non mancano le alternative in streaming: oltre al Canale 20 su Mediaset Infinity (senza alcun costo aggiuntivo) c’è anche la diretta sul sito della Uefa; ci si potrà collegare attraverso Sky Go e NOW.

Le squadre qualificate

LE TESTE DI SERIE

ARSENAL (INGHILTERRA)

BARCELLONA (SPAGNA)

BAYERN MONACO (GERMANIA)

MANCHESTER CITY (INGHILTERRA)

REAL MADRID (SPAGNA)

REAL SOCIEDAD (SPAGNA)

ATLETICO MADRID (SPAGNA)

BORUSSIA DORTMUND (GERMANIA)

LE SQUADRE NON TESTE DI SERIE

COPENAGHEN (DANIMARCA)

PORTO (PORTOGALLO)

INTER (ITALIA)

PSV EINDHOVEN (OLANDA)

LAZIO (ITALIA)

NAPOLI (ITALIA)

RED BULL LIPSIA (GERMANIA)

PSG (FRANCIA)

Quando si giocano gli ottavi di finale di Champions League 2023/2024

L’andata degli ottavi di finale di Champions League si giocherà in questi giorni: 13, 14, 20 e 21 febbraio 2024. Il ritorno, invece, si giocherà in questi giorni: 5, 16, 12 e 13 marzo 2024. Ricordiamo che la finalissima è in programma per il 1° giugno 2024 e si giocherà a Londra, allo stadio di Wembley.