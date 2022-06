Cristiano Ronaldo alla Roma? L’annuncio choc: ‘Mercoledì 29 giugno evento con Totti’

Da giorni solo una cosa gironzola per la testa dei tifosi giallorossi: Cristiano Ronaldo a Roma. E non importa del caldo, non importa degli episodi di questi giorni, non importa nient’altro. Cristiano Ronaldo, uno dei giocatori più forti al mondo, cinque volte Pallone d’Oro, definito ‘un mostro del calcio’, potrebbe essere il nuovo volto della Roma.

Cristiano Ronaldo alla Roma

Prima la dichiarazione che Ronaldo lascia il Manchester United, poi l’incontro con Mourinho, successivamente la firma del contratto e l’ufficializzazione del suo rientro in Italia. Queste le voci che da un po’ di giorni stanno facendo impazzire tutti. E dopo alcune indiscrezioni, gli audio su whatsapp: “Ha firmato, ha firmato, è ufficiale. Sono proprio qui a Maiorca, è stato fatto il suo nome“.

Evento oggi 29 Giugno 2022 allo Stadio Olimpico: Totti e Ronaldo

E se non bastasse, l’annuncio televisivo su Rai2: “Ho saputo che quello che sembrava essere un sogno, diventerà realtà. Tra pochissimi giorni, precisamente per il 29 Giugno 2022, lo Stadio Olimpico è stato prenotato per un grandissimo evento. Ci sarà proprio Totti che consegnerà la sua maglia numero 10 a Pellegrini e Pellegrini consegnerà la sua maglia numero 7 al giocatore internazionale Cristiano Ronaldo”.

Una ‘notizia bomba’ che ha lasciato tutti senza parole. Ma, ancora, niente di ufficiale. Non sono arrivate le conferme da nessuno. La squadra non ha accennato a niente, così come i diretti interessati. Sarà una bufala, uno scherzo o è tutto programmato e oggi ci aspettano grandi sorprese?