Daniele De Rossi: l’ex Roma è il nuovo allenatore della Spal, chi è nello staff

E’ ufficiale, Daniele De Rossi siederà sulla panchina dello Spal in qualità di allenatore, subentrando a Roberto Venturato.

De Rossi arriva a Ferrara

L’ex capitano della Roma, guiderà la squadra di Ferrara in un difficile momento storico: attualmente militando in Serie B, la squadra ha raccolto solo 9 punti in 8 partite giocate e attualmente è posizionata al 14° posto della classifica, a pari merito con squadre quali il Modena, il Benevento, l’Ascoli e il Cittadella.

Tra i Campioni del Mondo del 2006, Daniele De Rossi non sarà l’unico ad allenare quest’anno una serie cadetta: gli fanno compagnia Fabio Grosso sulla panchina del Frosinone, Filippo Inzaghi alla Reggina e Fabio Cannavaro alla guida del Benevento.

Lo staff del nuovo mister

Dopo il corteggiamento di mesi per mano di Joe Tacopina, ex vicepresidente della Roma e attuale numero uno dello Spal, lo storico centrocampista giallorosso ha deciso di firmare per la squadra di Ferrara.

Sulla panchina biancoazzurra, porterà anche Emanuele Mancini, storico amico del nuovo mister e con cui ha condiviso gli anni nelle giovanili giallorosse. Potrebbe far parte dello staff anche Guillermo Giacomazzi, ex capitano del Lecce e nell’agenzia che cura gli interessi di De Rossi.