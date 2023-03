Dybala esulta alla vittoria della Roma e fa infuriare i tifosi juventini: “So che è difficile per voi”

Sui social, proprio in queste ore, c’è un nuovo tormentone che sta letteralmente spopolando: è il video di Paulo Dybala che esulta al fischio finale di Roma-Juventus.

Il futuro della Roma

Dybala e quell’esultanza ”esagerata” contro la Juventus

Un gesto che ha mandato al settimo cielo i tifosi giallorossi che non hanno potuto fare a meno di notarlo, ma che allo stesso tempo, ovviamente, ha mandato in tilt, facendoli infuriare, i tifosi della Juventus. Infatti, da un certo punto di vista, proprio perché ex-bianconero, con una fortunosa carriera in quel di Torino, il suo gesto e la sua esultanza è apparsa sconsiderata ed esagerata, oltre che ingiustificata. Non pochi sono stati gli insulti volati sui diversi profili social della Roma, i cui tifosi però hanno voluto sottolineare in modo esplicito il forte attaccamento di Dybala alla causa romanista.

Il messaggio su Telegram per smorzare le critiche

Forse, poi, il campione ha voluto smorzare un po’, e anche per spegnere le polemiche incalzanti, ha pubblico anche un messaggio sul suo personale canale Telegram, scrivendo: “So che è difficile per voi… lo è anche per me, ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni ai quali devo portare rispetto! Vincere non è mai facile e per noi era importante. Il rispetto ci sarà sempre, non fatevi ingannare dai social”. Poi, subito dopo ha aggiunto: “Non ho esultato al gol, non sono andato in faccia a nessuno. Ho festeggiato coi miei compagni una vittoria. Mi dispiace che la vediate così, vi mando un forte abbraccio a tutti. Vi voglio bene”. Dall’altro lato, invece, su Instagram, il campione si è rivolto direttamente ai tifosi della Roma, con un post a loro dedicato, con didascalia: “Partita con il giusto atteggiamento. Grazie a tutti i tifosi per il supporto”, il tutto corredato da un’immagine di giubilo al fischio finale.