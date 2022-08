Europei di nuoto, doppietta per l’Italia: Martinenghi oro, Cerasuolo argento nei 50 rana

Nicolò Martinenghi ha vinto la medaglia d’oro degli Europei nei 50 rana. Vittoria di forza per l’azzurro, secondo posto per Simone Cerasuolo. Una doppietta per l’Italia che continua a collezionare medaglie.

Doppietta per l’Italia

Martinenghi era favorito. Il primo oro lo aveva già conquistato nei 100 rana ed era stato anche il più veloce nelle semifinali. Ciò gli è valso la 4a corsia. Partito velocemente e con un ritmo instancabile ha conquistato il podio.

Per rendere ancora molto più bella la finale dei 50 metri rana c’è stata la meravigliosa prestazione di Simone Cerasuolo, ha conquistato la medaglia d’argento per i 50 metri rana. Un grande risultato per l’Italia che ottiene una doppietta.

“Quando sono entrato nelle corsie e ho visto tutta quella gente ho capito che dovevo fare qualcosa di importante”, ha detto Martinenghi dopo la gara.