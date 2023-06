Finale Nations League 2023 Croazia-Spagna: orario e dove vederla in diretta tv

Tutto pronto per una delle partite più attese dell’anno: la finale della Nations League 2023. Tutti i tifosi sono in grande fermento e attesa per scoprire chi sarà la nuova vincitrice dopo Francia e Portogallo, che hanno vinto nel 2021 e 2022. Siete curiosi e non volete perdervi la finale? Ecco tutte le informazioni utili su dove seguire la partita in diretta tv o streaming online.

Finale Nations League 2023 stasera 18 giugno in tv

Tutto pronto per l’attesissima finale di Nations League 2023. La partita di calcio si giocherà proprio stasera, 18 giugno 2023 alle ore 20.45 e vedrà lo scontro tra Croazia e Spagna. Lo stadio scelto per l’evento è quello del Feyenoord a Rotterdam, in Olanda. Questa è l’ultima partita della terza edizione organizzata dalla Fifa e nata nel 2019, c’è grande emozione e migliaia di tifosi sono in arrivo da tutta Europa per supportare la loro squadra.

Croazia-Spagna, alle 15 l’Italia gioca per il terzo e quarto porto

Croazia e Spagna si contenderanno il primo posto, ma questa non è l’ultima gara della competizione. Infatti, ci sarà anche un’altra finale per aggiudicarsi il terzo e il quarto posto della gara. Si disputerà sempre oggi, 18 giugno 2023 alle ore 15 e vedrà lo scontro di Olanda e Italia. Tutti i tifosi italiani sono in trepida attesa per sostenere la squadra azzurra. Questa partita sarà in onda anche sulla Rai e su RaiPlay.

Dove vedere la partita in diretta tv

Oggi si concluderà la Nations League indetta da Fifa e anche l’Italia cercherà di aggiudicarsi il terzo posto in classifica. Sarà possibile seguire la partita sia in chiaro, in diretta tv, sia in streaming online. Ecco tutte le modalità per seguire l’incontro: