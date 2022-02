Fiorentina-Lazio, orario e dove vedere la partita in diretta tv (Sky o Dazn) e streaming oggi 5 febbraio 2022

Tutto pronto per la partita di serie A tra Fiorentina e Lazio, con i biancocelesti pronti a scendere in campo alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi per la 24esima giornata di Serie A. In quest’articolo troverete tutte le informazioni utili su dove e a che ora vedere il match in diretta tv.

Fiorentina-Lazio: dove e a che ora vedere la partita

Fiorentina-Lazio si disputerà alle 20.45 di oggi, sabato 5 febbraio, e sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati a DAZ potranno vedere il match tramite app sulla smart tv o potranno collegare al televisore un TIMVISION BOX. O ancora, a una console o utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. Chi ha Sky, invece, potrà collegarsi sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport.

Fiorentina-Lazio: le (possibili) formazioni di sabato 5 febbraio 2022

La Fiorentina di Italiano questa sera potrebbe schierare un 4-3-3 e far scendere in campo: Terracciano, Venuti, Igor, Milenkovic, Biraghi, Torreira, Bonaventura, Duncan, Ikone, Piatek e Sottil. Mentre la Lazio potrebbe scendere in campo con lo stesso schieramento (4-3-3) e far giocare: Strakosha, Hysaj, Patric, Luiz Felipe, Marusic, Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile.