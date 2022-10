Formula 1, GP Giappone 2022: a che ora e dove (Sky e TV8) vedere prove libere, qualifiche e gara di domenica

Dopo la gara di domenica scorsa, ecco che torna la Formula 1, questa volta sul circuito di Suzuka, in Giappone. E il calendario, come sempre, tra prove, qualifiche e gara vera e propria è vasto: da venerdì 7 a domenica 9 ottobre andrà in scena la F1, a tre anni di distanza dall’ultima volta in Giappone. Ma a che ora e dove seguire tutti gli step in diretta televisiva o in differita?

A che ora e dove vedere le prove libere e qualifiche del GP Giappone

Con il fuso orario, per noi italiani seguire questo GP è un po’ difficile, ma non impossibile. Si inizierà domani, venerdì 7 ottobre, con le prove libere: si partirà alle 5 (ora italiana) con la prima sessione, poi alle 8 ci sarà la seconda. Sabato, invece, alle 5 (sempre ora italiana) sarà la volta della terza sessione e alle 8 inizieranno le qualifiche, quelle che stabiliranno le griglie di partenza di domenica.

La gara domenica 9 ottobre

Dopo prove libere e qualifiche, sarà la volta della gara vera e propria. La partenza, sul circuito di Suzuka, è fissata alle 7 (ora italiana). Ricordiamo che tutto sarà visibile su Sky, sui canali dedicati alla Formula 1, ma la gara come sempre verrà trasmessa anche in differita su TV8, in chiaro e gratis.