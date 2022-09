Formula 1, GP Singapore: dove (Sky e TV8) e a che ora vedere prove libere, qualifiche e gara di domenica 2 ottobre

Dopo tre anni dall’ultimo gran premio su quel circuito, la Formula 1 torna a Singapore: sì perché il 17esimo appuntamento del Mondiale 2022 si terrà proprio lì e le date da cerchiare in rosso sul calendario sono tre, da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre. Tra prove libere, qualifiche e gara. Ma ecco gli orari, dove vedere tutto in diretta tv (e streaming).

Le prove libere e le qualifiche del GP di Singapore

Come sempre, il venerdì, prima della gara, ci saranno le due sessioni di prove libere. Le FP1 inizieranno il 30 settembre alle 12, le FP2 alle 15. Sabato 1 ottobre, invece, ci saranno le ultime sessioni, poi le qualifiche che andranno a definire le griglie di partenza: le FP3 prenderanno il via alle 13, mentre alle 15 sarà la volta dell’ultimo step prima della gara.

A che ora e dove vedere la gara domenica

Domenica 2 ottobre, invece, ci sarà la gara vera e propria, che inizierà alle 14. Ricordiamo che prove libere, qualifiche e gara, si potranno seguire su Sky Sport F1, canale 207, ma saranno disponibili anche in streaming su SkyGo e Now Tv, sempre per gli abbonati. In chiaro, invece, la replica andrà in onda su TV8, in chiaro: la gara verrà trasmessa domenica 2 ottobre alle 18.30.