Giallorossi in fermento, è atterrato Angelino: sarà il terzino sinistro della Roma

Angelino è il nuovo terzino sinistro dei giallorossi. Vedrà la partita della Roma in diretta televisiva e poi si unirà ai compagni.

Angelino è un nuovo giocatore della Roma. Il terzino arriva nel mercato di gennaio ed è il primo rinforzo dell’era De Rossi che potrebbe durare solo sei mesi o continuare anche successivamente. Questo dipenderà soprattutto dai calciatori: il tecnico è stato chiaro.

Ci sono delle ambizioni da portare avanti, otterrà un bonus per l’approdo eventuale nell’Europa che conta, ma prima bisogna fare i conti con il presente. Una stagione che con Mourinho sembrava essere arenata, ora dev’essere ripresa per il verso giusto. Si può cominciare già con la Salernitana.

Roma, ecco Angelino

Poi sarà compito anche di Angelino – che guarderà la partita in tv – capire tattiche e metodi dei giallorossi. Chiamato anche per servire oltre che per difendere: in altre parole dovrà mettere Romelu Lukaku in condizione di segnare. Portare i palloni in attacco e se necessario ripiegare in più fasi del gioco. Avanti e indietro.

De Rossi vuole esterni di movimento che si facciano trovare pronti per un gioco dinamico e veloce: l’unica via per permettere all’avversario di non prendere troppo le misure. Le contromosse i giallorossi già le hanno fatte, sul piano contrattuale. Angelino arriva dal Galatasaray per 500.000 euro.

I dettagli dell’affare

La Roma potrà riscattarlo a 5 milioni e fargli firmare un prolungamento di contratto. Almeno fino al 2028. Se le cose dovessero mettersi bene. Altrimenti si vedrà. Sicuramente De Rossi potrà contare su un uomo in più: l’emergenza in difesa non è finita – c’è ancora Smalling da valutare e Kumbulla da reinserire – ma è gestibile.

Oltretutto il terzino potrà far rifiatare qualche altro elemento. In primis Spinazzola che, a meno di clamorosi ribaltoni, a giugno andrà via. La società non rinnoverà il suo contratto. Il destino dell’ex Juve, però, attende tanti: a fine anno sarà rivoluzione, per il momento a cambiare – in parte – è solo la difesa. Angelino dovrà tornare a “far volare” la Roma in classifica: del resto omen nomen.