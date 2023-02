Infortunio Dybala: come sta, ecco quando può tornare alla Roma

Per la Paulo Dybala solo affaticamento ai flessori: al ritorno contro il Salisburhgo ci sarà. In campionato pronto El Shaarawy, Mou pensa anche a Wijnaldum titolare.

L’infortunio di Dybala

Sospiro di sollievo a Trigoria. Il rammarico per la sconfitta beffarda subita a Salisburgo infatti non pareva nemmeno il problema più grande ieri sera: a preoccupare erano le condizioni di Paulo Dybala, che aveva chiesto il cambio durante l’intervallo a causa di un sovraccarico al flessore sinistro che lo ha costretto a fermarsi. A fine partita José Mourinho non si è sbilanciato sullo stato di salute della Joya, che oggi ha fatto gli esami di rito: per lui nessuna lesione muscolare, solo un leggero sovraccarico.

Dovrebbe saltare soltanto la sfida di domenica contro il Verona, per poi tornare disponibile per la sfida di ritorno al Salisburgo di giovedì prossimo. E dopo la prestazione positiva della Red Bull Arena ribaltare il risultato della gara d’andata dei playoff di Europa League non appare impossibile, con lui in campo. Per sostituirlo nell’impegno di campionato è pronto El Shaarawy. In alternativa, lo Special One potrebbe anche decidere di schierare Wijnaldum tra i titolari per fargli riprendere il ritmo partita dopo il lungo infortunio. L’allenamento di domani sarà decisivo per sciogliere i dubbi del tecnico romanista.

Sostituito durante l’intervallo di Salisburgo–Roma, oggi Paulo Dybala si è sottoposto agli esami strumentali per comprendere l’entità dell’infortunio. Come riporta Sky Sport, i primi risultati hanno escluso eventuali lesioni per l’argentino ma hanno evidenziato un sovraccarico al flessore sinistro. Di conseguenza, non sarà necessaria una risonanza magnetica e Paulo dovrebbe saltare solo il prossimo match di campionato contro l’Hellas Verona. José Mourinho e i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo. Lo stop di giovedì contro il Salisburgo si aggiunge alla lunga lista di infortuni di Paulo Dybala. L’argentino, negli ultimi due anni, è rimasto fermo ai box undici volte, saltando oltre 40 partite.