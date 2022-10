Come sta Dybala dopo l’infortunio e quali sono i tempi di recupero: le sue condizioni di salute

Come sta Dybala? Quando rientrerà dall’infortunio? Quali sono i tempi di recupero? Sono queste le domande che da ieri sera, subito dopo il fischio finale di Roma Lecce, si stanno facendo tutti i tifosi romanisti. Si perché l’infortunio accusato dal fantasista giallorosso sta tenendo l’ambiente in apprensione ed ha fatto scivolare in secondo piano anche la vittoria per 2-1 di Smalling e compagni.

Come si è fatto male Dybala

La beffa all’inizio del secondo tempo della partita di ieri. Beffa perché l’attaccante si è fatto male calciando il rigore del sorpasso giallorosso ai danni del Lecce, peraltro una rete decisiva considerando che proprio grazie alla rete di Dybala la Roma si è aggiudicata l’incontro (1-0 di Smalling, momentaneo pareggio di Strefezza). Ma subito dopo la trasformazione del penalty il fantasista ha chiesto il cambio dopo essersi toccato la parte anteriore della coscia sinistra.

Quando rientrerà dall’infortunio la Joya

E veniamo alla domanda con cui abbiamo aperto l’articolo che state leggendo. Quando rientrerà in campo la Joya? A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato l’allenatore della Roma José Mourinho che subito dopo l’incontro si è mostrato più che pessimista: “Dybala sta male, forse molto male. Perdiamo un calciatore a partita. Dispiace perché sia lui che Pellegrini erano in perfette condizioni”. Al momento per vederlo di nuovo in campo con la Roma si parla del nuovo anno. Ma in mezzo ci sono tutta una serie di variabili da considerare: innanzitutto c’è da attendere l’esito degli esami strumentali a cui l’attaccante si sottoporrà tra oggi e domani; poi c’è da considerare il Mondiale che, per ora, non sarebbe a rischio dato che c’è circa un mese di tempo per recuperare (e forse potrebbe bastare). Ma per saperne di più occorrerà attendere qualche altra ora.

Lo score con la Roma nella stagione in corso

La perdita di Paulo Dybala per la Roma è un problema oltremodo serio. Per il fantasista argentino, arrivato quest’anno alla corte di Mourinho e presentato in grande stile in città, si tratta dell’ennesimo infortunio che ne sta falcidiando la carriera. Alla base del mancato rinnovo con la Juve, dal quale la Joya è arrivato, ci sono stati proprio i continui stop dell’attaccante che in questa stagione non gli hanno dato di certo tregua; per Dybala questo è infatti il secondo infortunio in stagione ma questo rischia di essere più grave. Per la Roma la perdita è seria: Dybala sin qui ha già messo a segno 7 gol tra campionato ed Europa League ma oltre al tabellino il valore aggiunto del fantasista è nello scacchiere tattico di Mourinho potendo contare sulla creatività delle giocate dell’attaccante. E ora bisognerà trovare una valida alternativa alla sua classe almeno, si stima, fino al 2023.