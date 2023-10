Inter-Roma, banane gonfiabili contro Lukaku: le foto dagli spalti non lasciano dubbi

Inter-Roma, la sfida non finisce dopo 90′ minuti. I tifosi nerazzurri si scagliano contro Lukaku: spuntano anche banane gonfiabili.

Inter-Roma, in campo non c’è stata partita. La squadra di Simone Inzaghi s’impone sull’ex di turno Mourinho per una rete a zero grazie al gol di Marcus Thuram, ma la mole di gioco prodotta dai nerazzurri è stata nettamente maggiore alle trame dei giallorossi. Apparsi senza idee e costretti a soffrire più del dovuto, malgrado qualche sussulto nel finale. Fuori dal campo, però, la storia è un’altra: l’Inter arrivava a questo appuntamento in maniera netta rispetto alla Roma.

Il motivo era anche e soprattutto un ex: Romelu Lukaku. Il nemico (sportivo) numero uno dopo la diatriba dell’estate che l’ha visto farsi negare all’Inter, rinnovo di contratto saltato e nerazzurri ai box con il belga che solo successivamente ha scelto la Roma. Questo – inutile ribadirlo – ha scatenato le ire dei nerazzurri sugli spalti: numerosi sono stati, infatti, gli striscioni contro l’ex interista.

Inter-Roma, razzismo sugli spalti: banane gonfiabili contro Lukaku

“Lukaku ospite indesiderato”, il più tranquillo nei toni. Il resto è stato proporzionato all’attesa di questo incontro: basti pensare che la Lega ha vietato i fischietti agli interisti. I tifosi se li erano portati per sbeffeggiare in maniera più importante e vigorosa l’attaccante. Hanno fatto, però, di peggio: presenti sugli spalti delle banane gonfiabili – quasi a volerlo paragonare a una scimmia – in segno di disprezzo.

Un gesto inqualificabile sul piano etico, perchè richiama il razzismo ed episodi che la comunità sportiva sperava di essersi lasciata alle spalle. Gli scatti dallo stadio non lasciano dubbi, ora bisognerà capire se e quando le autorità prenderanno provvedimenti. Inter-Roma è finita, ma le sue ripercussioni potrebbero ancora incidere sugli equilibri del campionato.