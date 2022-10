Italia-Brasile, oggi la semifinale dei Mondiali di volley femminile: orario e canali per la diretta tv (e streaming)

Dopo aver battuto la Cina, le azzurre della pallavolo femminile non si fermano. E oggi se la vedranno con il Brasile nella semifinale dei Mondiali. Le campionesse d’Europa, infatti, alle 20 di questa sera scenderanno in campo ad Apeldoorn (Paese Bassi) e dovranno affrontare le vicecampionesse olimpiche: chi vince va avanti, chi perde viene eliminato.

Dove seguire in tv in chiaro la semifinale di volley femminile

La semifinale di questa sera si potrà seguire in diretta tv e streaming. La partita Italia-Brasile, infatti, sarà trasmessa in chiaro su Rai 3 e in streaming sul portale Rai Play (in forma gratuita), ma sarà disponibile anche su Sky Sport Arena per gli abbonati alla pay tv e in streaming sulle app Sky Go e Now Tv.

L’orario

Le azzurre scenderanno in campo alle 20, quindi a quell’ora bisogna sintonizzarsi sui vari canali e fare il tifo per l’Italia.

Le possibili formazioni

Ma vediamo, ora, le probabili formazioni di oggi:

Italia di Mazzanti: Lubian, Gennari, Bonifacio, Malinov, De Gennaro, Fersino, Orro, Bosetti, Chirichella, Danesi, Pietrini, Nwakalor, Sylla, Egonu.

Per il Brasile di Zè Roberto: Gattaz, Kudiess, Da Silvia, Daroit, Nyeme, Rosamaria, Macris, Ratzke, Braga, Guimaraes, Natinha Araujo, Viezel, Nascimiento, Santos, Tezeira.

Quando ci sarà la finale di volley femminile?

Se l’Italia dovesse passare anche questo turno andrà dritta in finale, che si giocherà sabato 15 ottobre alle 20. Le azzurre riusciranno in questa ardua impresa?