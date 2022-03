Italia-Macedonia, orario e dove vedere la partita dei playoff dei Mondiali 2022 in diretta tv e streaming

Dopo la vittoria agli Europei, ora gli italiani devono continuare a fare il ‘tifo’ per la nazionale di Roberto Mancini, quella che ha regalato a tutti grandi gioie. La stessa che questa sera dovrà sfidare la Macedonia del Nord in una partita importantissima, valida per i playoff dei Mondiali, che si terranno presto in Qatar. Ma dove e a che ora vedere in diretta il match?

Italia-Macedonia: dove vedere la partita stasera e a che ora in tv

L’Italia di Roberto Mancini, dopo aver chiuso il girone di qualificazione al secondo posto dopo la Svizzera, ora dovrà fare i conti con i playoff per arrivare e qualificarsi per i Mondiali, che sono in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Gli azzurri, che sono stati inseriti nel girone C, affronteranno in semifinale la Macedonia: si scenderà in campo alle 20.45 allo stadio Barbera di Palermo. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai 1 e sarà visibile in streaming sul portale Rai Play: basterà, quindi, collegarsi tramite pc o notebook, oppure scaricare l’app sui dispositivi mobili. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Le scelte di Mancini, chi sono i convocati

Roberto Mancini ha scelto e convocato ben 33 calciatori e di seguito troverete l’elenco completo per ruolo:

Portieri : Alessio Cragno, Gianluigi Donnarumma, Pierluigi Gollini e Salvatore Sirigu;

: Alessio Cragno, Gianluigi Donnarumma, Pierluigi Gollini e Salvatore Sirigu; Difensori : Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Cristiano Biraghi, Leonardo Bonucci, Giorgio Ciellini, Giovanni Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Alessandro Florenzi, Luiz Felipe e Gianluca Mancini;

: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Cristiano Biraghi, Leonardo Bonucci, Giorgio Ciellini, Giovanni Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Alessandro Florenzi, Luiz Felipe e Gianluca Mancini; Centrocampisti: Nicolò Barella, Bryan Cristante, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina, Stefano Sensi, Sandro Tonali, Marco Verratti;

Nicolò Barella, Bryan Cristante, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina, Stefano Sensi, Sandro Tonali, Marco Verratti; Attaccanti: Andrea Belotti, Domenico Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Joao Pedro, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni e Nicolò Zaniolo.

L’allenatore, però, si presenterà alla gara senza due calciatori fondamentali, Di Lorenzo e Spinazzola per infortunio, mentre Locatelli sarà costretto a stare in ‘panchina’ a causa della positività al Covid. Non giocherà neppure Bonucci, che si spera possa tornare per l’eventuale finale.

Le formazioni di Italia-Macedonia

Ma vediamo nel dettaglio le probabili formazioni:

L’Italia potrebbe giocare con un 4-3-3 e far scendere in campo: Donnarumma, Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Berardi, Immobile e Insigne.

e far scendere in campo: Donnarumma, Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Berardi, Immobile e Insigne. La Macedonia del Nord, invece, potrebbe schierare un 4-5-1 e far giocare: Dimitrievski, Ristovski, Velkoski, Musliu, Alioski, Churlinov, Sirovski, Bardhi, Ademi, Ethemi, Trajkoviski.

Cosa succede in caso di vittoria dell’Italia, la prossima partita

In caso di vittoria, la finale si giocherà tra la vincente tra Portogallo e Turchia e in questo caso la partita ci sarà martedì 29 marzo, a Porto o a Konya. Ora, però, non ci resta che aspettare questa sera, sintonizzarci su Rai 1 e fare il tifo per i ‘nostri’ ragazzi.