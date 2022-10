Italia ripescata ai Mondiali di Calcio 2022? L’Iran rischia l’espulsione

Mondiali 2022. Sono letteralmente piovuti a scroscio negli ultimi mesi articoli da tutti i tabloid che cercavano di spiegare o convincere in tutti i modi che la Nazionale italiana aveva tutte le carte in regola per poter essere ripescata. E, in un certo senso, è così, nel senso che esiste un unico caso in cui una Nazionale eliminata può ritornare in auge all’interno dei Mondiali e quindi essere nuovamente in partita, nel vero senso della parola: e cioè in caso di espulsione di un altro team. Una possibilità che sembrava remora, almeno fino a qualche settimana fa. Ma le cose cambiano, e le possibilità all’orizzonte con esse.

L’Italia ripescata per i Mondiali 2022? Il sogno continua

Quindi la domanda che ci stiamo tutti ponendo è: l’Italia ripescata ai Mondiali di calcio 2022 che inizieranno in Qatar il 20 novembre, è davvero possibile? Qualche settimana fa, come anticipato, tutto questo sembrava un’eresia e una notizia priva di qualsiasi fondamento, impiegata solamente per intrattenere i lettori con qualche vana speranza nell’aria. Le speranze erano state più volte confutate, e anche in modo ufficiale: in primo luogo dal presidente della Figc, Gravina, il quale ebbe il merito di spegnere definitivamente nei mesi scorsi ogni barlume, ogni spiraglio. Insieme a quelle dei tifosi, ovviamente, anche le speranze del ct Roberto Mancini subirono un tracollo clamoroso.

Quella brutta bestia di nome ”speranza”

Tuttavia la speranza è una brutta bestia, flebile, vana, ma recidiva e dura a morire. Infatti vogliamo riportarvi un tweet del giornalista Giulio Mola secondo cui ci sarebbe una remota ma pur sempre valida possibilità di ripescaggio, e quindi di vedere l’Italia ai Mondiali in Qatar 2022. Una precisazione: la ragione non sarebbe l’esclusione dell’Ecuador (caso Byron Castillo, secondo il Cile avrebbe un passaporto colombiano: la Fifa ha respinto il ricorso), ce ne sarebbe un’altra di motivazione plausibile.

L’indiscrezione sull’eliminazione dell’Iran

“L’indiscrezione è arrivata in nottata: la Fifa sta pensando molto seriamente di escludere l’Iran dai mondiali in Qatar dopo le violenze sulle donne. Si decide domenica: in caso di espulsione dal torneo, possibile wild card per l’Italia in quanto campione d’Europa in carica”, scrive Giulio Mola su Twitter. Ad onor del vero, da qui a vedere la nostra Nazionale italiana disputare i Mondiali, ce ne passa, come sottolinea il giornalista stesso, il quale afferma che, in un secondo tweet, dice: ”con il giusto criterio, andrebbero ripescati gli Emirati Arabi, che hanno perso lo spareggio con l’Australia nella zona play off asiatica… vedremo cosa decide Infantino…”

