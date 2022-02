Lazio-Napoli, orario e dove vederla in diretta tv e streaming domenica 27 febbraio 2022

Calcio. La sfida tanto attesa tra Lazio e Napoli per la conquista dei 3 punti per la serie A è in programma per questa domenica 27 febbraio, alle ore 20.50. Si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma, e i cuori già fremono alla notizia. Normalmente, la partita si sarebbe dovuta giocare, come di consueto, alle 20.45, ma è stata posticipata di qualche minuto per dare un chiaro e forte messaggio di pace contro il conflitto innescato dalla Russia in Ucraina.

Dove vedere il match Lazio-Napoli

Il monopolio della trasmissione del match è di Dazn, che trasmetterà la partita in diretta. A chi ha deciso di abbonarsi, basterò scaricare l’app sulla propria smart Tv compatibile e collegare il proprio televisore alla console opportuna. Una volta fatto l’accesso la portale, tramite Pc o anche Notebook, la partita sarà lì ad aspettarvi. Il telecronista per questo attesissimo match sarà affidata completamente a Stefano Borghi, che ci accompagnerà per tutti i 90 minuti assieme al commento tecnico dell’intramontabile Riccardo Montolivo.

Formazione Lazio

Sono davvero pochi i dubbi in merito alle possibili formazioni che si schiereranno nella serata di domenica 27 febbraio durante il match. I due allenatori sono abbastanza ”quadrati” nelle loro scelte, e del resto la sfida non è da poco. Sarri riproporrà il suo 4-3-3 con Strakosha che sembra aver ripreso il suo ruolo in porta e la linea difensiva con Marusic, Luiz Felipe, Patric (in vantaggio su Acerbi) e Hysaj. Poi, Milinkovic-Savic e Luis Alberto agiranno insieme a Leiva o Cataldi in mediana. In avanti, trova spazio il tridente Felipe Anderson-Zaccagni-Immobile.

Formazione Napoli

Spalletti tornerà, invece, al 4-2-3-1 dopo la difesa a 3 di Cagliari. Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani e Mario Rui compongono la barricata arretrata davanti a Ospina. Demme e Fabian Ruiz sono chiamati a completare il duo di mediana. Politano-Zielinski-Insigne è il trio delle meraviglie, alle spalle di Osimhen unica punta di sfondamento.