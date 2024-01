Lukaku “vuole” l’Arabia: le dichiarazioni che fanno tremare De Rossi

Romuelu Lukaku vuole gli Arabi. La trasferta della Roma in terra saudita deve aver acceso gli entusiasmi nel belga: la Roma trema.

L’arrivo a Trigoria fra polemiche e aspettative, poi quell’abbraccio che voleva dire tutto e niente. De Rossi ritrova Lukaku dopo quel Belgio-Italia di qualche anno fa a scandire una marcatura a uomo che oggi significa nostalgia, all’epoca era una necessità. Daniele De Rossi oggi allena la Roma: scelta, azzardo, volontà.

Lukaku ci gioca, almeno fino a giugno. Il condizionale resta perchè il calciatore non è di proprietà dei giallorossi, ma potrebbe diventarlo. L’obiettivo della Roma è provare a convincerlo, dato che lui ha già ampiamente convinto i giallorossi: 15 gol in 14 partite. Poi la piccola flessione dovuta alla crisi di risultati, ma il nuovo corso DDR potrebbe cambiare anche questo.

Lukaku, pazzo d’Arabia

Sicuramente l’ex centrocampista della Roma ha chiesto di tenere quelle che ritiene pedine fondamentali. Almeno fino a giugno, poi si vedrà. Discorso in divenire anche per il tecnico stesso che, per il momento, ha assunto il ruolo di “traghettatore”. Anche se lui da Roma non se n’è mai andato davvero.

Veniamo al presente: la società organizza un’amichevole in Arabia per lo sponsor. Ryad dà alla società texana quasi 10 milioni l’anno, ma il punto adesso non sono i soldi. Semmai quell’acquolina in bocca che mettono certi contesti: la situazione araba è nota a tutti. Squadre in allestimento, società milionarie, calciatori pagati a peso d’oro. Talvolta anche di più.

Leggi anche: Roma, rapina in banca a San Basilio: due banditi armati, panico tra i clienti

Sirene saudite all’orizzonte

Allora è quasi normale che un giocatore come Lukaku provi a strizzare l’occhio: “Nel giro di qualche anno, la Saudi Pro League diventerà uno dei migliori campionati al mondo”, ha detto a RyadTv. Un modo abbastanza chiaro per dire se volete io ci sono. Magari non adesso, ma Lukaku all’Arabia ci pensa.

Questo potrebbe mettere in difficoltà la Roma: gli americani stanno valutando tutti dopo il “ciclone Mourinho”. L’idea – fino a qualche tempo fa – era di provare a tenere il belga più di una stagione. Questo prima che avvenisse l’impensabile: Big Rom nella Capitale l’ha portato e voluto Mourinho, ma anche a De Rossi non dispiacerebbe.

De Rossi aspetta

Quindi, visto che aspetta la riconferma anche lui, sapere che Lukaku possa – in qualche maniera – cercare di rimanere sarebbe un incentivo non da poco. Premesso che DDR per la Roma firmerebbe, come ha già fatto, anche in bianco. Oggi e nel prossimo futuro. Meglio se con un attaccante in più, Arabia permettendo.