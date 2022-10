Lutto nella Superbike, è morto Giovanni Di Pillo: era la voce del motociclismo italiano

E’ morto all’età di 67 anni Giovanni Di Pillo, storico telecronista e voce del motociclismo italiano. Nel corso della sua carriera ha fatto emozionare tantissimi appassionati raccontando le gesta dei piloti in particolare del mondiale Superbike. E’ scomparso ieri, giovedì 13 ottobre 2022. Purtroppo era ricoverato da tempo in Ospedale.

Chi era Giovanni Di Pillo

Di Pillo era un giornalista italiano. Celebri le sue telecronache in particolare negli anni ’90. Grazie alla sua voce le imprese di campioni come Giancarlo Falappa, finito nella hall of fame della categoria e soprannominato il leone di Jesi, Troy Corser, vincitore del campionato nel 1996 e nel 2005, fino ad arrivare a Troy Bayliss e Max Biaggi. Di Pillo era anche lo speaker dell’Autodromo del Mugello nonché docente di storia del motociclismo alla Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma, per il master “Business in MotorSport”. Il giornalista ha avuto anche un doppio ruolo come doppiatore nel film Disney-Pixar Cars – Motori ruggenti (2006).

Com’è morto

Il 20 gennaio del 2019 era stato ricoverato in ospedale a Verona a seguito di un aneurisma toracico. Ieri, purtroppo, l’epilogo della sua vita dopo il ricovero avvenuto qualche tempo fa. Il 13 ottobre 2022 si è spento all’ospedale Careggi di Firenze.