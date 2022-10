Roma: “Patente e libretto”, ma il motociclista aveva una pistola. Arrestato

Stavano facendo dei controlli per contrastare le rapine, sempre più frequenti nella Capitale, quando si sono imbattuti in due ‘soggetti’ sospetti a bordo di una moto. I Carabinieri, in abiti civili, hanno deciso di fermarli. Ed è proprio durante quel controllo, in Piazza Mazzini, che hanno trovato una pistola.

Con la pistola a bordo della moto

I Carabinieri venerdì scorso erano in viale Mazzini, per i soliti controlli, quando hanno deciso di fermare due soggetti a bordo di una moto, con tanto di volto travisato dai caschi integrali. Ed è proprio lì che i militari hanno trovato a bordo una pistola con matricola abrasa, nascosta nella tasca del conducente del mezzo, un 54enne.

La perquisizione a casa e la seconda pistola a casa

La perquisizione, poi, si è estesa a casa dell’uomo. Ed è lì che i Carabinieri hanno trovato un’altra pistola, risultata provento di furto. Insomma, non solo patente e libretto. Loro avevano anche le armi.

L’arresto

Sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, ad arrestare l’uomo: il 54enne romano ora è gravemente indiziato dei reati di porto e ricettazione di arma clandestina. Dopo l’udienza, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui i domiciliari, in attesa del processo.