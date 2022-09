Ardea, droga e armi in casa: 24enne spacciava armato di fucile a pompa

Ardea. Armi e droga dentro casa, come in un film di Pacino dei vecchi anni ’80, quando la combinazione delle due cose sortiva un certo effetto dal punto di vista cinematografico. Ma questa volta non si è trattato di finzione, perché il soggetto ne ha subito le conseguenze giuridiche.

I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, insieme al personale delle Squadre d’Intervento Operativo del 10° Reggimento Campania, hanno arrestato un 24enne, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Il ragazzo è gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma comune da sparo.

I controlli dei carabinieri ad Ardea

I militari di pattuglia erano impegnati in un servizio straordinario di controllo su tutto il territorio, e avevano deciso di passare in rassegna anche il rispetto delle prescrizioni imposte al ragazzo, il quale si trovava già sottoposto al regime dei domiciliari. Dunque, si trattava solamente di controllare che il soggetto stesse rispettando quanto dovuto. E di fatto, si trovava certamente a casa, ma con qualche particolare di troppo.

Leggi anche: Ardea ‘set a luci rosse’: si gira il film sulla vita della pornostar Rocco Siffredi

La perquisizione dentro casa

Quando gli operanti sono entrati, il 24enne sin da subito è apparso particolarmente nervoso, dettaglio che ha insospettito i Carabinieri, spingendoli ad effettuare un’accurata perquisizione in casa. Durante le ricerche, ecco la sorpresa: un fucile a pompa marca Browning, risultato oggetto di furto, una cartuccia calibro 12, nonché una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo marijuana, suddivisa in dosi, e un bilancino di precisione, tutti elementi che hanno fatto subito pensare ad un’attività di spaccio.

L’arresto del 24enne

Nella circostanza i militari hanno sequestrato anche una roncola, considerata oggetto atto ad offendere, di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.