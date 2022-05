Mezza Maratona di Latina domenica 15 maggio 2022: requisiti, iscrizioni e percorso

Torna la Mezza Maratona di Latina. Il grande evento risulta essere un’ottima ribalta per promuovere lo sport. La gara, sulla duplice distanza di 21,097 km e 7 km, si terrà a Latina, domenica 15 maggio 2022 con numero max. di partecipanti consentiti pari a 1450.

La partenza e l’arrivo della Mezza Maratona a Latina

Sia la partenza che l’arrivo avranno luogo in via Botticelli, Latina, all’interno del Campo CONI. La partenza per la maratona da 21,097 km è fissata per le ore 8:30, mentre quella prevista per la maratona di 7 km è fissata per le 8:45.

LEGGI QUI PER IL PERCORSO

Quali sono i requisiti

Cosa è necessario per prendere parte alla mezza maratona di 21,097 km? In questo caso, possono partecipare tutti gli atleti tesserati in Italia che hanno più di 18 anni (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:

Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL

Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in su, in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna manifestazione;

(sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in su, in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna manifestazione; Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.

Requisiti per la 7 km- competitiva

Per la mezza maratona da 7 km – competitiva è necessario aver compiuto o compiere 18 anni nel 2022 (millesimo d’età), ed essere atleti tesserati FIDAL o/e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni o Runcard, che all’atto dell’iscrizione produrranno il tesserino valido per l’anno 2022 ed in regola con le norme di tutela sanitaria sull’attività sportiva agonistica.

Iscrizioni e pagamenti

Ma vediamo come iscriversi e qual è il costo. Per la Mezza Maratona di 21,097 km:

1° Fascia dal 18/10/21 al 30/11/21 15 EURO

2° Fascia dal 01/12/21 al 16/01/22 18 EURO

3° Fascia dal 17/01/22 al 28/02/22 20 EURO

4° Fascia dal 01/03/22 al 17/04/22 22 EURO

5° Fascia dal 18/04/22 al 12/05/22 25 EURO

Per la 7km:

1° Fascia dal 18/10/21 al 31/01/22 8 EURO

2° Fascia dal 01/02/22 al 31/03/22 10 EURO

3° Fascia dal 01/04/22 al 12/05/22 12 EURO

Le iscrizioni dovranno essere effettuate collegandosi al sito: www.icron.it. Il pagamento si può fare tramite bonifico bancario all’IBAN : IT18F0529614700CC0080022058 intestato a ASD IN CORSA LIBERA

Le iscrizioni verranno chiuse alle ore 12 di giovedì 12 maggio 2022.

Le categorie in gara

Le competizioni della Mezza Maratona di Latina prevedono le seguenti categorie: per la Mezza Maratona (21,097 km)

Maschili: JM- PM (unica) – SM – SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55 – SM60 – SM65 – SM70 – SM75

e oltre unica.

e oltre unica. Femminili: JF- PF (unica) – SF – SF35 – SF40 – SF45 – SF50 – SF55 – SF60 – SF65 – SF70 – SF75 e oltre unica.

Per la 7km competitiva:

(A/20-B/25) unica – C/30 – D/35 – E/40 – F/45 – G/50 – H/55 – I/60 – L/65 e oltre unica

Leggi anche: Fondi: il litorale conquista la Bandiera Blu per il secondo anno consecutivo