Mondiali di Calcio 2022, quando iniziano e dove si giocano: date, qualificazioni e partite dell’Italia

Dopo il trionfo degli azzurri agli Europei 2020, ora tutte le attenzioni sono sui prossimi Mondiali di Calcio, con la speranza che l’Italia di Roberto Mancini possa qualificarsi, arrivare in Qatar e far sognare tutti, proprio come è successo l’estate scorsa. Ma quando inizia il campionato mondiale, che per la prima volta si svolgerà in Qatar? E quali sono le date da cerchiare in rosso sul calendario? Scopriamolo insieme!

Quando iniziano i Mondiali di Calcio 2022 in Qatar: le date

Per la prima volta, come anticipato, il Mondiale di calcio 2022 si svolgerà in Qatar e questo ha provocato uno stravolgimento del calendario perché la fase finale si terrà tra novembre e dicembre 2022, e non nel classico periodo giugno-luglio. Si inizierà il 22 novembre, mentre la finale in Qatar è in programma il 18 dicembre: questo ha modificato il calendario dei club per la stagione 2022/2023 perché i campionati e le Coppe inizieranno in piena estate, poi ci si fermerà per circa 2 mesi.

La prima partita, quella inaugurale, vedrà scendere in campo il Qatar, Paese ospitante. Il fischio di inizio è alle 13 (ore locali, le 11 in Italia) e si giocherà Al Khawr, una città di appena 31.000 abitanti, che per l’occasione sta ‘creando’ uno stadio da 60.000 posti. La finale, invece, si disputerà giovedì 18 dicembre alle 14 (ora italiana) nello stadio futuristico nella città di Lusail.

Quando gioca l’Italia

Dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2018 in Russia, ora l’Italia deve cercare di riprendersi e qualificarsi per il Qatar. Gli azzurri, come è ormai noto, sono stati inseriti nel gruppo C insieme a Svizzera, Bulgaria, Irlanda del Nord e Lituania. E questa sera, giovedì 24 marzo, a Palermo dovranno sfidare la Macedonia: in caso di vittoria ci sarà la finale il 29 marzo contro la vincente tra Portogallo e Turchia.

Quali sono le squadre classificate per i Mondiali

Saranno ben 32 le nazionali che prenderanno parte ai Mondiali 2022. Ecco come sono suddivisi i posti:

Asia – 4 posti e un accesso al playoff intercontinentale

Africa – 5 posti

Europa – 13 posti

Nord America 3 posti e un accesso al playoff intercontinentale

Oceania – un accesso allo spareggio intercontinentale

Sud America – 4 posti e un accesso allo spareggio intercontinentale.

Le squadre finora classificate sono:

Qatar

Danimarca

Germania

Brasile

Francia

Belgio

Spagna

Croazia

Serbia

Argentina

Svizzera

Inghilterra

Olanda

Corea del Sud

Iran.

Attualmente, quindi, sono ancora 17 i posti da assegnare, con la speranza che l’Italia riesca a qualificarsi.