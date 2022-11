Mondiali Qatar 2022, quanto guadagna chi vince: il montepremi

I Mondiali in Qatar sono prossimi, imminenti, dietro l’angolo. E tra tutte le domande in merito ce n’è una in particolare che ci viene spesso posta dai nostri lettori: Quanto guadagna chi vince il Mondiale 2022? Domanda assolutamente, legittima, non solo per la mera curiosità, ma anche perché, come dicevamo, manca davvero poco alle sfide che prenderanno il via il prossimo 22 novembre in Qatar. Tutto fa pensare che possa trattarsi della competizione più ricca della storia. E la gloria? Certo, anche quella è importante, soprattutto quella. In grado di creare veri e propri idolo negli anni a venire. Ma i soldi messi in palio per le 32 nazionali che si sfideranno in Qatar, certamente non sono da buttare, e possono fare molto comodo alle varie Federazioni partecipanti.

Mondiali 2022 in Qatar, dove vedere le partite: il calendario completo, date e orari

Il montepremi del Mondiale 2022 in Qatar

Veniamo, dunque, al sodo: il montepremi previsto per il Mondiale 2022 in Qatar sarà di 440 milioni di dollari. Bella cifra no? A rivelare la notizia è stata proprio la Fifa in persona, attraverso il suo annuale report pubblicato nel 2020. Facendo due conti grossolani, ad esempio, rispetto all’edizione 2018 che si era svolta in Russia si tratta di aumento superiore al 20%. Volendo, poi, scendere ancora di più nel dettaglio, ecco tutti i premi in denaro riservati alle 32 nazionali che prenderanno parte ai Mondiali 2022. La Fifa, come dichiarato, elargirà a ciascun partecipante anche un bonus di 1,5 milioni di dollari per coprire i costi di preparazione indispensabili per prendere parte al grandissimo evento. Le cifre sono da intendersi in dollari:

Vincitore : 42 milioni*

: 42 milioni* Secondo classificato : 30 milioni

: 30 milioni Terzo classificato : 27 milioni

: 27 milioni Quarto classificato : 25 milioni

: 25 milioni Quarti di finale : 17 milioni per ogni squadra

: 17 milioni per ogni squadra Ottavi di finale : 13 milioni per ogni squadra

: 13 milioni per ogni squadra Fase a gironi: 9 milioni per ogni squadra

Infine, per chiudere, la Fifa per il Mondiale 2022 ha stanziato anche ulteriori 209 milioni di dollari destinati ai club che “presteranno” propri giocatori alle rispettive nazionali. Per ogni giorno di permanenza nella competizione, il club sarà risarcito con 10.000 dollari.