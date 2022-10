Quando iniziano i Mondiali di calcio 2022 in Qatar? Tutte le date

E’ imminente l’inizio dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar, nonostante l’esclusione clamorosa dell’Italia campione d’Europa. Ma “the show must go on”, con altre 32 nazionali che si daranno battaglia per portarsi a casa il trofeo più ambito nel mondo del pallone. Il torneo calcistico si svolgerà tra il 20 novembre, dove aprirà le danze la sfida casalinga Qatar-Ecuador, e il 18 dicembre, giorno della finalissima che incoronerà la nuova squadra Campione del Mondo.

I Mondiali di calcio 2022 in Qatar

Per la prima volta nella storia della competizione, il celebre torneo calcistico si svolgerà nel mese autunnale. Colpa principalmente del clima qatariota, che rende impossibile giocare un qualsiasi sport nei mesi estivi. Il caldo e dell’umidità che avrebbero reso quasi proibitive le condizioni per i calciatori. In autunno invece è tutto completamente diverso. Perché la competizione si terrà in condizioni quasi ideali. Perché nell’emisfero boreale a novembre e dicembre il clima non è freddo, come in gran parte dell’Europa.

Non è la prima volta che la competizione si disputa con un clima temperato. Perché in sei occasioni (Uruguay 1930, Brasile 1950, Cile 1962, Argentina 1978, SudAfrica 2010, Brasile 2014) il clima non era estivo e non faceva caldo perché i Mondiali in quelle occasioni si erano disputati nell’emisfero australe che ha le stagioni invertite rispetto all’emisfero boreale. Una situazione che dovrebbe favorire le prestazioni sportive di tutti i calciatori presenti al torneo. Il calendario canonico è stato sconvolto dall’edizione numero ventidue della Coppa del Mondo che si disputerà dal 20 novembre al 18 dicembre. Sui campi del Qatar, ci saranno 32 nazionali che proveranno a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro. L’evento durerà un mese e la prima partita in programma è Qatar-Ecuador.

Il calendario dei Mondiali

Rispetto al passato sarà un’edizione leggermente più corta. Perché in 29 giorni si disputeranno i Mondiali. La gara inaugurale sarà Qatar-Ecuador, che sarà preceduta dalla cerimonia di apertura. Questo match darà il via alla fase a gironi del torneo che durerà dunque da domenica 20 novembre a venerdì 2 dicembre. Non ci sarà uno stop tra i gironi e gli ottavi che inizieranno il 3 dicembre e si terranno fino al 6 di dicembre. I quarti invece si terranno il 9 e il 10 dicembre. Due partite per ogni giornata di gare sia per gli ottavi che per i quarti. Poi si terranno le semifinali il 13 e il 14 dicembre. La finale del 3° e 4° posto è in programma il 17 dicembre. Mentre la finale che assegnerà il titolo si giocherà invece domenica 18 dicembre.

Ecco il calendario: