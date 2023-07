Montepremi Wimbledon 2023: quanto guadagna chi partecipa

Ci siamo, una manciata di giorni appena ed ecco che uno dei tornei di tennis più ambiti e prestigiosi sta per prendere il via! Il riferimento è tutta alla competizione che si terrà a Wimbledon il prossimo tre luglio! Un appuntamento imperdibile per tutti gli sportivi e gli appassionati, che seguiranno con affetto e costanza le vicissitudini dei loro beniamini, sperando al contempo che il loro preferito trionfi! Senz’altro, una delle domande maggiormente frequenti rispetto a questa competizione è la seguente: quanto guadagna chi vince Wimbledon 2023? Qual è, dunque, il montepremi in palio?

Matteo Berrettini è positivo al Covid e si ritira da Wimbledon: ecco come sta

Qual è il montepremi di Wimbledon 2023?

Da record il montepremi dell’edizione 2023 del torneo di Wimbledon che, infatti, sarà di oltre 50 milioni di euro. Tale somma, rispetto allo scorso anno, ha subito un incremento dell’11%. Dunque, dopo il ridimensionamento del periodo pandemico, il montepremi della competizione sportiva ha subito un prezioso aumento. Invece, per quel che riguarda l’Italia, tutte le speranze sono riposte nei tennisti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che nel celebre prato sfideranno tutti i migliori al mondo, a cominciare da Carlos Alcaraz e arrivando a Dokovic.

Teoricamente, per rendere i vincitori della prestigiosa competizione tennistica ricchi, basterebbe già la coppa (per il torneo maschile) o il piatto, (per il torneo femminile) senza considerare poi la gloria e la fama derivanti dalla vittoria del torneo stesso che è il più antico evento nello sport del tennis. Terzo torneo del Grande Slam in ordine cronologico annuale, preceduto dall’Australian Open e dagli Open di Francia e seguito dagli US Open, è l’unico Slam ad essere giocato sull’erba. Ma oltre alla gloria c’è anche il denaro. Saranno, infatti, oltre 52 i milioni di euro che saranno divisi tra i 256 partecipanti del torneo, con i 128 del tabellone maschile che riceveranno i medesimi premi in denaro di quelle del tabellone femminile.

I premi

A seguire i premi dell’edizione 2023 del torneo di Wimbledon: