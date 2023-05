Moto GP Francia, quando e a che ora vedere la gara su tv8

Tutto pronto per l’imperdibile appuntamento con la MotoGp, oggi, domenica 14 maggio 2023, che sarà presente a Le Mans per il quinto gran premio della stagione. Una gara attesissima, che arriva all’indomani del podio nella Sprint conquistato da Pecco Bagnaia, il quale per il momento è anche in testa nel Mondiale: attualmente ha 23 punti di vantaggio su Binder (Ktm) e 26 su Bezzecchi (Mooney VR46). Ecco tutti i dettagli per la gara di oggi in questo articolo!

Motomondiale circuito Honda, i vincitori di Motogp, Moto2 e Moto 3

Moto GP Francia a Le Mans: tutto pronto!

Come andrà in Francia? Il campione in carica riuscirà a ripetere i suoi ultimi risultati? Certo il circuito è uno dei più famosi al mondo per il settore. C’è anche una novità: nei box il campione in carica ha anche un compagno inedito, dal momento che Danilo Petrucci sostituisce l’infortunato Enea Bastianini. E poi c’è lui: Marc Marquez che è tornato, dopo aver saltato le ultime tre gare per una frattura poco piacevole al primo metacarpo della mano destra. Novità importanti si registrano, poi, anche all’interno del team Aprilia, che ha deciso di portare in pista il collaudatore Lorenzo Savadori al posto di Miguel Oliveira.

La gara alle 14 in diretta su Sky oggi, 14 maggio

Insomma, bando alle ciance: la gara della MotoGp di Francia, a Le Mans, si terrà proprio oggi, domenica 14 maggio 2023, a partire dalle ore 14.00 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. A raccontarcela ci saranno Guido Meda e Mauro Sanchini, oltre alle continue incursioni da parte di Mattia Pasini. Ma non solo MotoGp, perché oggi andranno in scena anche le altre classi:

alle 11.00 il via della Moto3

alle 12.15m, invece, la Moto2

Moto E, con Race 1 e Race 2 alle 12.05 e 17.30 (differita)

GP Francia, gli orari del weekend di Le Mans

Ecco, allora, per concludere il programma completo per il Gp di Francia di oggi, domenica 14 maggio 2023:

Domenica 14 maggio