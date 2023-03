Moto GP in Portogallo, a che ora vedere la gara in replica su tv8? Orario

Il sabato pomeriggio arriva un nuovo appuntamento per tutti gli appassionati della MotoGp, il Mondiale 2023, in esclusiva su SkySportMotoGp e in streaming su Now. Gli amanti delle due ruote potranno seguire tutti e 21 i Gran Premi in programma a partire da domani, sabato 25 marzo, con il Gran Premio del Portogallo.

Lo sky Truck seguirà la diretta grazie allo studio mobile

A seguire la diretta sarà lo Sky Truck, lo studio mobile che ha la vista sui vari circuiti. Il post gara prevede poi, domenica, l’appuntamento con RaceAnatomy MotoGP, condotto da Cristiana Buonamano. Social Media Rider, curato da Rosario Triolo raccoglierà il meglio delle attività social di tutti i piloti e degli addetti ai lavori del Motomondiale. Wheels, invece, condotto da Guido Meda sarà incentrato sulle prove su strada e su pista di auto e moto. Sono diversi i programmi che ruotano intorno all’evento e non di meno: Passione MotoGP, Top Riders, Storie GP, Paddock Pass e così via.

Dove saranno visibili i 21 Gran Premi del Mondiale

Di certo Sky trasmetterà tutti e 21 i Gran Premi del Mondiale. Solo 6 saranno visibili anche in chiaro su Tv8, che trasmetterà gli altri, invece, in differita. Il Moto GP del Portogallo andrà in onda alle 15 su Sky e alle 17.05 su Tv8. Ma qual è il calendario di questo Mondiale 2023? Andiamo a vedere.

26 marzo Portogallo, ore 15

2 aprile Argentina, ore 19

16 aprile Americhe, ore 21

30 aprile Spagna, ore 15

14 maggio Francia, ore 14

11 giugno Italia, ore 14

18 giugno Germania, ore 14

25 giugno Olanda, ore 14

9 luglio Kazakistan, ore 11

6 agosto Gran Bretagna, ore 14

20 agosto Austria, ore 14

3 settembre Catalunya, ore 14

10 settembre San Marino e Riviera di Rimini, ore 14

24 settembre India, ore 11

1 ottobre Giappone, ore 8

15 ottobre Indonesia, ore 8

22 ottobre Australia, ore 5

29 ottobre Thailandia, ore 8

12 novembre Malesia, ore 7

19 novembre Qatar, ore 18

26 novembre Comunità Valenciana, ore 15