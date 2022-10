Moto GP Thailandia: a che ora e dove vedere la gara oggi in tv (diretta, streaming e replica in chiaro)

L’attesa è finita: prima la gara di Moto 3 e Moto 2 di questa mattina, poi la gara vera e propria di moto GP. E oggi per gli appassionati il calendario è ampio perché le possibilità di seguire tutto in diretta tv, streaming, ma anche in replica ci sono. E non sono certo poche. A che ora inizia? E dove vederla? Tutti gli orari e i canali su cui sintonizzarsi per non perdersi il circuito della Thailandia.

La gara di Moto GP alle 10, ecco a che ora va in onda in chiaro

Le gare in Thailandia di oggi sono visibili in diretta su Sky, sui canali Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. In streaming, invece, basterà sintonizzarsi sui portali, sempre per gli abbonati, SkyGo e NowTv. Chi non ha la pay-tv, però, non deve temere: la gara di oggi, che in diretta prenderà il via alle 10, si potrà seguire anche in chiaro e in differita su TV8 alle 14.15, quindi nel pomeriggio.

La griglia di partenza

Pole position per Bezzecchi, lo spagnolo Martin al secondo e Bagnaia terzo. Tutto pronto, quindi, per la gara di oggi: pochi minuti e i piloti di moto GP scenderanno in pista.