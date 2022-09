Nations League, Ungheria-Italia: le formazioni, dove vedere e a che ora la partita in diretta tv (e streaming)

Dopo la sfida contro l’Inghilterra, l’Italia di Mancini è pronta a scendere di nuovo in campo. E questa volta dovrà affrontare l’Ungheria di Marco Rossi per l’ultima giornata della Nations League. Chi riuscirà a vincere si aggiudicherà il primo posto del Gruppo 3 e la qualificazione alla fase finale. Ma dove vedere e a che ora la partita?

Le formazioni di Ungheria Italia di stasera

Niente ancora di certo, ma l’Ungheria di Rossi, molto probabilmente, dovrebbe schierare un 3-4-2-1 e far scendere in campo: Gulacsi, Lang, Orban, At.Szalai, Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez, Szoboszlai, Gazdag, Ad.Szalai.

Per l’Italia di Mancini, invece, lo schieramento dovrebbe essere un 3-5-2. E in campo dovrebbero essere pronti a scendere: Donnarumma, Toloi, Bonucci, Bastoni, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pobega, Dimarco, Scamacca, Raspadori.

A che ora inizia e dove vederla in tv

La partita di Nations League tra Ungheria e Italia verrà tramessa questa sera, a partire dalle 20.45, su Rai 1 in chiaro. A condurre la telecronaca Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Il match, però, si potrà seguire anche in streaming sul portale Rai Play in forma gratuita: basterà scaricare l’app sui dispositivi fissi e mobili.

La differita su Sky

Ma non solo. La partita verrà trasmessa in differita anche su Sky Sport 1 alle 24 e in streaming su Now.