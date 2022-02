Olimpiadi invernali 2022, programma giovedì 10 febbraio: orari, programma e dove vedere in diretta tv gli italiani in gara

Continua il sogno ‘azzurro’ alle Olimpiadi Invernali 2022, che si stanno tenendo in questi giorni a Pechino. Tra medaglie d’oro e diverse vittorie, qual è il programma di giovedì 10 febbraio? Quali saranno gli italiani in gara e in quali discipline? In quest’articolo troverete tutte le informazioni utili sugli orari e sul programma completo per non farsi trovare ‘impreparati’ e per fare il giusto tifo!

Olimpiadi invernali 2022: chi sono gli italiani in gara giovedì 10 febbraio 2022

Domani, giovedì 10 febbraio, prenderà il via la sesta giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e si disputeranno ben 8 eventi: singolo maschile per il pattinaggio artistico, la gara a squadre mista di aerials per lo sci freestyle, l’halfpie femminile e lo snowboardcross maschile, la combinata maschile per lo sci alpini, la 10km femminile per lo sci di fondo, i 5000 metri femminili per lo speed skating, il team relay di slittino. Ma vediamo nel dettaglio il programma completo degli italiani in gara, con tutti gli orari e le discipline.

Il programma completo degli italiani in gara alle Olimpiadi Invernali 2022 il 10 febbraio

02:30 Skeleton: prima manche uomini – Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari

02:30 Pattinaggio di figura: programma libero singolo uomini – Daniel Grassi e Matteo Rizzo

03:30 Sci alpino: discesa libera della combinata alpina uomini – Christof Innerhofer

04:00 Skeleton: seconda manche uomini – Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari

04:15 Snowboard: seeding run 1 snowboardcross uomini – Tommaso Leoni, Lorenzo Sommaria, Omar Visintin, Filippo Ferrari

05:10 Snowboard: seeding run 2 snowboardcross uomini – Tommaso Leoni, Lorenzo Sommaria, Omar Visintin, Filippo Ferrari

07:00 Snowboard: ottavi di finale snowboardcross uomini: Tommaso Leoni, Lorenzo Sommaria, Omar Visintin, Filippo Ferrari

07:05 Curling: sessione 2 round robin uomini – Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovannella, Simone Gonis e Amos Mosaner)

07:15 Sci alpino: slalom speciale della combinata alpina uomini – Christof Innerhofer

07:37 Snowboard: quarti di finale snowboardcross uomini:

Tommaso Leoni, Lorenzo Sommaria, Omar Visintin, Filippo Ferrari

07:55 BOB prove 1 e 2 bob a 2 uomini: Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea

07:58 Snowboard: semifinale snowboardcross uomini: Tommaso Leoni, Lorenzo Sommaria, Omar Visintin, Filippo Ferrari

08:00 Sci di fondo: 10 km tecnica classica donne (partenze a intervalli) Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin e Lucia Scardoni

08:15 Snowboard: small final snowboarcross uomini e big final – Tommaso Leoni, Lorenzo Sommaria, Omar Visintin, Filippo Ferrari

10:55 BOB prove 1 e 2 monobob donne: Giada Andreutti

11:00 Salto con gli scii: allenamento 2 trampolino grande uomini – Giovanni Bresadola

13:00 Speed Skating 5000 metri donne – Francesca Lollobrigida

14:30 Slittino: staffetta a squadre – Italia (composizione ancora da definire)

Dove vedere le Olimpiadi Invernali 2022 e le gare degli italiani in tv

E’ possibile vedere le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 in tv su Rai 2 e Rai Sport + HD. Per chi dovesse perdersi qualche gara o volesse semplicemente rivedere i momenti migliori delle olimpiadi può usufruire gratuitamente dello streaming su Rai Play. Ma non solo. Le Olimpiadi Invernali, inoltre, saranno trasmesse per chi ha l’abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming su Discovery+ ed Eurosport Player.