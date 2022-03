Paralimpiadi invernali Pechino 2022, orario e dove seguire in diretta tv e streaming la cerimonia d’apertura

Dopo le Olimpiadi Invernali che si sono concluse qualche settimane fa, ecco che stanno per tornare le Paralimpiadi di Pechino 2022, giunte alla loro 13esima edizione. Ma dove e quando si svolgeranno le gare? Come vedere la cerimonia di apertura in diretta tv o in streaming?

Dove e a che ora vedere la cerimonia delle Paralimpiadi di Pechino

I giochi paralimpici inverali di Pechino 2022 si svolgeranno nella capitale della Cina da venerdì 4 marzo a domenica 13 marzo e si disputeranno nelle stesse località che hanno ospitato le Olimpiadi Invernali. O meglio, le gare si svolgeranno a Pechino, in Contea di Yanqing e a Zhangjiakou.

La cerimonia di apertura è fissata oggi, venerdì 4 marzo e l’evento, lo specifichiamo, sarà trasmesso in diretta su Rai 2 dalle 6 alle 11 di mattina, poi si proseguirà con i commenti di tutte le competizioni disputate tra le 18.50 e le 19.30, sempre su Rai 2. Su Rai Sport HD, invece, si potranno seguire delle gare in replica, dalle 11 alle 18.30.

Quali sono le discipline e gli atleti

Sono previste 6 discipline, per un totale di 78 competizioni: Biathlon, curling in carrozzina, hockey su slittino, sci alpino, sci di fondo e snowboard. Gli atleti, in totale, saranno ben 736, che saranno impegnati in 39 eventi da medaglia per uomini, 35 per donne e 4 misti.

Chi sono gli italiani in gara

Per l’Italia ci saranno ben 32 atleti azzurri e il portabandiera sarà lo sciatore Giacomo Bertagnolli. Di seguito, troverete l’elenco degli atleti e tutte le competizioni sportive in programma:

Para ice hockey: Alessandro Andreoni, Gabriele Araudo, Bruno Balossetti, Cristoph De Paoli, Alex Enederle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Gabriele Lanza, Nils Larch, Andrea Macrì, Roberto Radice, Matteo Remotti Marnini, Gianluigi Rosa, Santino Stillitano, Francesco Torella, Gian Luca Cavaliere, Stefan Kerschbaumer.

Alessandro Andreoni, Gabriele Araudo, Bruno Balossetti, Cristoph De Paoli, Alex Enederle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Gabriele Lanza, Nils Larch, Andrea Macrì, Roberto Radice, Matteo Remotti Marnini, Gianluigi Rosa, Santino Stillitano, Francesco Torella, Gian Luca Cavaliere, Stefan Kerschbaumer. Sci alpino: Davide Bendotti, Renè De Silvestro, Federico Pelizzari; Giacomo Bertagnolli, Chiara Mazzel e Martina Vozza e le rispettive guide Andrea Ravelli, Fabrizio Casal, Ylenia Sabidussi.

Davide Bendotti, Renè De Silvestro, Federico Pelizzari; Giacomo Bertagnolli, Chiara Mazzel e Martina Vozza e le rispettive guide Andrea Ravelli, Fabrizio Casal, Ylenia Sabidussi. Snowboard: Jacopo Luchini, Riccardo Cardani e Mirko Moro.

Jacopo Luchini, Riccardo Cardani e Mirko Moro. Sci nordico:Cristian Toninelli, Giuseppe Romele e Michele Biglione.