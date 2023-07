Quando finisce il calciomercato estivo 2023? Le date

Quando finisce il calciomercato estivo 2023? E’ questa la domanda più ricercata in queste ore considerando che oggi, sabato 1 luglio, prende il via ufficialmente la campagna di acquisti e cessioni che coinvolgerà quest’anno le squadre di Serie A. L’estate, in tal senso, si preannuncia calda, anzi caldissima: da un lato per l’impossibilità, se non in caso di cessioni, dei nostri club (o almeno così sembrerebbe) di competere con le squadre estere per accaparrarsi i migliori giocatori al livello internazionale; dall’altro la “minaccia” dei soldi arabi, con gli sceicchi pronti a ricoprire di soldi le stelle dei vari campionati, Italia compresa. Ma come si muoveranno allora le società italiane? E fin quando si potranno depositare i nuovi contratti? Ecco tutte le date della sessione estiva del calciomercato.

Date calciomercato 2023

Come detto da oggi 1 luglio 2023 sarà possibile depositare i contratti per i giocatori in vista della stagione 2023-2024. Ieri, invece, 30 giugno 2023, sono scaduti i contratti dei giocatori che non hanno trovato l’accordo di rinnovo con i club e pertanto sono ora liberi di trovare in autonomia una nuova squadra (i ben noti “parametri zero“). Se così non fosse, lo ricordiamo, il mercato degli svincolati proseguirà anche oltre la fine della sessione estiva di calciomercato.

Quando finisce il calciomercato estivo

Per quanto riguarda la finestra temporale entro la quale i club dovranno muoversi per acquisti e cessioni si parla al momento del 31 agosto o comunque del 1 settembre (si attende l’ufficialità in merito) quando cioè il campionato di Serie A sarà già iniziato. Come accade ormai da tempo – aspetto questo più volte criticato dalle società italiane – calciomercato e inizio stagione non coincidono e dunque, specie per gli allenatori, il rischio di trovarsi privati magari dei propri top player all’ultimo istante – e dunque senza tempo per eventuali rimpiazzi – è dietro l’angolo.

Calciomercato durante la Serie A e Coppa Italia: quante partite con il mercato aperto quest’anno

La Lega Serie A ha reso noto nei giorni scorsi che la stagione sportiva e dunque il campionato 2023-2024 inizierà il prossimo 20 agosto. Di conseguenza saranno almeno due i turni che si disputeranno con il mercato aperto che potrebbero ulteriormente aumentare in caso di turno infrasettimanale. Poi c’è anche la Coppa Italia che per alcune squadre di Serie A inizierà già il 13 agosto.