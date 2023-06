Quando si gioca lo spareggio salvezza di Serie A Verona Spezia: data, orario, regolamento, dove vederlo in tv

Non è ancora finita la stagione 2022-2023 di Serie A, all’appello, dopo i risultati di ieri, manca ancora lo spareggio salvezza tra Verona e Spezia. Un’eventualità che non capitava da 18 anni e che ora metterà di fronte le due squadre in un’emozionante sfida per stabilire chi tra le due rimarrà nella massima divisione. Per chi perderà invece si spalancheranno le porte della Serie B raggiungendo così Sampdoria e Cremonese già retrocesse nel corso delle precedenti giornate. Vediamo allora tutte le informazioni su quest’ultima partita del campionato.

Data spareggio salvezza Serie A Verona Spezia: quando si gioca la partita

Alle due squadre serviva fare punti nell’ultimo turno di campionato ma nessuna delle due è riuscita nell’intento. Se il Verona in realtà ha avuto pochissime chance a San Siro contro il Milan, diverso è stato il discorso per lo Spezia impegnato in trasferta contro la Roma dato che, di fatto, la squadra fino al 90′ era salva (in virtù dell’1-1 che stava maturando, ndr). Poi però la rete del sorpasso giallorossa che ha rispedita i liguri all’inferno. Ma quando si giocherà ora la partita di spareggio? In attesa dell’ufficialità l’incontro dovrebbe disputarsi domenica prossima, 11 giugno 2023. Con tutta probabilità, anche per una questione di diritti tv, il match dovrebbe essere fissato alle ore 21.00 o alle 20.45, ma comunque in serata. Questi ultimi 90′ dovrebbero disputarsi in campo neutro: attese nelle prossime ore ulteriori novità e informazioni in merito.

Dove vedere Verona Spezia in tv e in streaming, Sky o Dazn? Dove si giocherà

L’incontro sarà visibile sicuramente su Dazn che, com’è noto, quest’anno ha trasmesso in diretta tutti gli incontri di Serie A. Da capire se ci sarà anche una co-esclusiva con Sky oppure no. Se così sarà allora la partita si potrà vedere anche su Sky Go e Now tv. Per quanto riguarda la sede della partita al momento tra le ipotesi ci sono quelle di Firenze, Lecce, Udine e Reggio Emilia.

Chi va in Serie B tra Verona e Spezia, come funziona lo spareggio

A differenza degli altri obiettivi di Serie A per quanto riguarda la salvezza non è prevista la classifica avulsa (ovvero gli scontri diretti), né altri parametri quali la differenza reti. In caso di arrivo a pari punti infatti, come nel caso di Spezia e Verona, il regolamento prevede un’ulteriore partita di spareggio. E in caso di parità nei 90′ si andrà direttamente ai rigori senza supplementari. Per quanto riguarda i risultati di ieri lo Spezia è stato condannato dal rigore quasi allo scadere di Dybala che da un lato ha permesso alla Roma di qualificarsi all’Europa League, dall’altro ha condannato i liguri proprio allo spareggio. Altrimenti per la squadra di Semplici sarebbe stata salvezza diretta.