Serie A in tv, Sky o Dazn? Data orario ultima giornata di campionato dal 2 al 4 giugno 2023

Ultimo atto della Serie A, di scena c’è la 38° e ultima giornata di campionato. Con lo scudetto assegnato già al Napoli si attendono i verdetti per ciò che riguarda la qualificazione alle competizione Europee. Non per la Champions però (già assegnati gli altri tre posti), mentre per Europa League e Conference è ancora corsa aperta: il tutto, lo ricordiamo, alla luce della penalizzazione della Juventus che però, dopo il patteggiamento, non ha subito ulteriori inasprimenti. Infine la lotta salvezza considerando che manca ancora una squadra che, suo malgrado, dovrà raggiungere Cremonese e Sampdoria già condannate dalla matematica. Vediamo pertanto il programma completo di questa giornata di Serie A con tutte le partite e la loro copertura televisiva: precisiamo che per le squadre ancora in corsa per gli obiettivi stagionali sarà prevista la contemporaneità delle partite.

Dove vedere la 38° giornata di Serie A in tv, data e orario partite: la programmazione completa

Uno soltanto l’anticipo del venerdì: in campo Sassuolo e Fiorentina, con i viola che la settimana prossima si giocheranno la finale di Conference. Sabato 3 giugno invece in campo il Napoli (per la grande festa), così come la Lazio. Domenica invece tutte le altre, dall’Atalanta, alla Juventus passando per il Milan. Oltre alle sfide salvezza a distanza tra Spezia e Roma – che tornerà in campo all’Olimpico dopo la delusione europea – e Milan Verona. 02

Anticipi Serie A, chi gioca stasera venerdì 2 giugno 2023

Sassuolo Fiorentina, ore 20.45 (Dazn)

Orario partite Serie A sabato 3 e domenica 4 giugno 2023: chi gioca, dove vederle in tv e in streaming, Sky o Dazn?