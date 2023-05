Sentenza Juventus, caso plusvalenze: inflitti 10 punti di penalizzazione

Caso plusvalenze, è attesa per oggi la sentenza che dovrà chiarire se e in che misura la Juventus sarà penalizzata in campionato. Dopo l’iniziale -15 in classifica, poi restituito, la Procura Federale ha chiesto una penalizzazione di -11 e l’inibizione di 8 mesi per i dirigenti coinvolti. Stando alle informazioni disponibili la sentenza potrebbe arrivare già nella serata di oggi, lunedì 22 maggio 2023, o al massimo in quella di domani. Non si esclude che il verdetto possa essere emesso anche nel corso della partita di stasera che vede impegnata proprio la Juventus a Empoli.

Plusvalenze Juve, nuova penalizzazione di -10 punti

Poco fa è stata pubblicata la sentenza contro la Juventus. La Corte federale di Appello ha inflitto 10 punti di penalizzazione al club.

Caso plusvalenze Juventus, il riepilogo della giornata

La richiesta della Procura federale della FIGC era di undici punti di penalizzazione, uno sconto, in buona sostanza, di 4 punti rispetto al precedente pronunciamento. Come riportato da SportMediaset tuttavia un peso specifico ha avuto il cosiddetto principio di afflittività che, nel caso specifico, ha guidato un verdetto punitivo nei confronti del club. Tradotto: la Juventus è stata fatta scivolare fuori dai primi quattro posti che valgono la qualificazione in Champions League. Non solo. Ricordiamo infatti che comunque l’intero caso sarà rivalutato dalla UEFA che potrebbe optare per un provvedimento ancora più restrittivo decidendo di escludere la squadra da qualsiasi competizione Europea. Alle 13.00 di oggi si era concluso il dibattimento dell’udienza aprendo la Camera di Consiglio per valutare le richieste della Procura e della difesa. E adesso è arrivata la sentenza: -10 alla Juventus.

Juve nuovamente penalizzata: come cambia la classifica di Serie A

Attualmente la Juventus si trova al secondo posto della classifica con 69 punti (ma con una partita in meno), tallonata dalla Lazio a 68. Quarta l’Inter a 66, quinta il Milan a 64. Quindi l’Atalanta a 61 e la Roma a 60 (in campo adesso contro la Salernitana). Ma con il -10 la Juventus è scivolata a quota 59 punti che vale, ad oggi, il settimo posto in classifica.