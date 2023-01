Penalizzazione Juventus, come cambierebbe la classifica di Serie A in caso di -9

Penalizzazione Juventus, si decide sul caso plusvalenze. Giornata importantissima in casa bianconera quella di oggi venerdì 20 gennaio 2023. E’ in corso in questi minuti, presso la Corte Federale d’Appello a sezioni unite, l’udienza per il procedimento che vede coinvolta la Juve insieme ad altri otto club, nonché dirigenti ed ex dirigenti, tra cui Agnelli, Nedved, Arrivabene e Cherubini. Il procedimento riguarda l’istanza di revoca della sentenza di assoluzione presentata dalla Procura della Figc, si legge sul sito del Corriere dello Sport, per la riapertura del caso plusvalenze. In caso di sanzioni sarebbe pesante la mano nei confronti del club bianconero: si parla di una richiesta di nove punti di penalizzazione alla Juventus da scontare già nel campionato in corso, quello 2022/2023. Si tratterebbe di un provvedimento che cambierebbe le carte in tavola soprattutto per la corsa Champions dato che la squadra guidata da Allegri scivolerebbe al settimo posto. Ed è proprio in questo senso che sono da intendersi i nove punti di penalizzazione, proprio la cifra che farebbe scivolare i bianconeri fuori dall’Europa.

La decisione sulla Juve in serata oggi 20 gennaio

Terminata l’udienza la FIGC ha diramato il seguente comunicato: “È terminata pochi minuti fa dinanzi alla Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello l’udienza relativa alla riapertura del processo sportivo sulle plusvalenze. Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné, che dopo aver esaminato i documenti e gli atti istruttori dell’indagine penale ‘Prisma’ aveva presentato ricorso per la revocazione parziale della decisione dello scorso 27 maggio della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite, ha aperto intorno alle 12.50 l’udienza, chiedendo la penalizzazione di 9 punti in campionato per la Juventus e una serie di inibizioni per i dirigenti bianconeri. Chiné ha richiesto inoltre ammende per gli altri 8 club coinvolti (e inibizioni per i rispettivi dirigenti). Dopo l’intervento del Procuratore, la parola è passata alle difese fino alla nuova replica di Chiné. La Corte si è quindi ritirata in Camera di Consiglio e nelle prossime ore è atteso il dispositivo”.

Da quanto si apprende la decisione dei Giudici è attesa già in serata. Spiega ancora il CorSport che la Corte d’appello potrà o respingere l’istanza chiudendo così la vicenda oppure accoglierla. In questo caso il processo verrebbe riaperto andando subito a sentenza dopo aver esaminato le richieste del procuratore federale. Si attendono pertanto aggiornamenti.

Juve penalizzata, come sarebbe la nuova classifica di Serie A

In questo momento la Juventus occupa il terzo posto in campionato dietro a Napoli e Milan. I rossoneri (38 punti) precedono però di un solo punto la Juve, a quota 37, mentre la squadra di Spalletti ha un margine piuttosto ampio di vantaggio avendo raggiunto quota 47 lunghezze. Adesso però, a poche ore dall’inizio della 19esima giornata di campionato, c’è attesa per capire se la classifica di serie A possa essere stravolta o meno dalla decisione dei Giudici. In attesa di notizie e aggiornamenti ufficiali, questa sarebbe la nuova classifica di Serie A con la Juventus penalizzata di nove punti:

Napoli 47 Milan 38 Inter 37 Lazio 34 Atalanta 34 Roma 34 Juventus 28 (in caso di penalizzazione di nove punti) Udinese 25 Torino 23 Fiorentina 23 Bologna 22 Empoli 22 Monza 21 Lecce 20 Spezia 18 Salernitana 18 Sassuolo 16 Verona 9 Sampdoria 9 Cremonese 7

Ad avanzare di una posizione sarebbero pertanto Inter, Lazio, Atalanta e Roma. Ricordiamo che nel weekend sono in programma diverse sfide tra le prime della classe che potrebbero cambiare nuovamente gli equilibri. Parliamo degli incontri tra Lazio e Milan e della sfida tra Atalanta e Juventus. Vedremo cosa accadrà sia in campo che fuori a questo punto.

In aggiornamento