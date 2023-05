Serie A in tv, Sky o Dazn? Orario partite dal 19 al 22 maggio, dove vederle in tv e in streaming

Torna in campo la Serie A, di scena c’è la 36° giornata di campionato. Ultime battute della stagione ma ancora tanti obiettivi da centrare – scudetto a parte – sia per quanto riguarda la qualificazione alle coppe europee, sia per ciò che concerne la lotta salvezza. Accantonata la parentesi settimanale europea dunque, da venerdì 19 maggio riparte la Serie A con un maxi weekend che proseguirà fino a lunedì 22. Vediamo dunque tutte le partite in programma per questa 36esima giornata di campionato anche con la relativa copertura televisiva.

Partite Serie A 36° giornata di campionato, data e orario, dove vederle in tv e in streaming: la programmazione completa

Si comincia venerdì 19 maggio 2023 con il primo anticipo tra Sassuolo e Monza con fischio d’inizio alle ore 20.45. Dando uno sguardo alle big Milan in campo sabato, così come l’Atalanta. Fiorentina e Inter, impegnate poi nella finale di Coppa Italia mercoledì prossimo, giocheranno di domenica, con i nerazzurri attesi dalla trasferta contro il Napoli, così come la Lazio. La Juventus e la Roma invece disputeranno il proprio incontro lunedì. Ecco allora il riepilogo completo.

Serie A in tv stasera, dove vedere Sassuolo Monza

Sassuolo Monza, venerdì 19 maggio 2023, ore 20.45 (Sky, Dazn)

Orario partite sabato 20 e domenica 21 maggio 2023, chi gioca e quando, Sky o Dazn?

Sabato saranno di scena tre partite nelle altrettante ormai consuete fasce orarie: quelle delle 15.00, delle 18.00 e poi delle 20.45. Punti pesanti in palio sia per l’Atalanta che per il Milan, con quest’ultima reduce dalla cocente eliminazione in Champions. Domenica in campo Lecce e Spezia in un match da brividi per la lotta salvezza; di scena anche la Lazio, che andrà a Udine, e il Napoli.

Cremonese Bologna, sabato 20 maggio 2023, ore 15.00 (Dazn)

Atalanta Verona, sabato 20 maggio 2023, ore 18.00 (Dazn)

Milan Sampdoria, sabato 20 maggio 2023, ore 20.45 (Dazn/Sky)

Lecce Spezia, domenica 21 maggio 2023, ore 12.30 (Dazn/Sky)

Torino Fiorentina, domenica 21 maggio 2023, ore 15.00 (Dazn)

Napoli Inter, domenica 21 maggio 2023, ore 18.00 (Dazn)

Udinese Lazio, domenica 21 maggio 2023, ore 20.45 (Dazn)

Chi gioca lunedì 22 maggio 2023, orario e dove vedere le partite di Serie A in tv

Il programma della 36° giornata di campionato – poi resteranno altre due sole partite da giocare – si concluderà poi lunedì 22 maggio 2023 come detto. In campo Roma e Juventus ovvero le due semifinaliste di Europa League.

Roma Salernitana, lunedì 22 maggio 2023, ore 18.30 (Dazn)

Empoli Juventus, lunedì 22 maggio 2023, ore 20.45 (Dazn)

