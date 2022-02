Quando gioca Udinese-Lazio: orario e dove vedere la diretta tv e streaming domenica 20 febbraio 2022

Dopo Roma-Verona che si disputerà sabato pomeriggio alle 18, domenica sarà il turno di Udinese-Lazio, partita sempre valida per la 26esima giornata di campionato di Serie A. Ma vediamo a che ora scendono in campo i calciatori, dove vedere in diretta tv e streaming la gara e a che ora.

Udinese-Lazio: a che ora e dove vedere la diretta tv domenica 20 febbraio 2022

Udinese-Lazio si disputerà domenica 20 febbraio allo stadio Dacia Arena di Udine e il fischio d’inizio è previsto alle 20.45. La partita dovrebbe essere arbitrata da Luca Massimi di Termoni e sarà trasmessa in esclusiva e in diretta streaming da DAZN: sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l’app o sui televisori collegati al TIMVISION BOX, a una console PlayStation o Xbox. O ancora, a un dispositivo Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

Udinese-Lazio: le (possibili) formazioni di domenica 20 febbraio 2022

L’Udinese di Cioffi potrebbe scendere in campo con un 3-5-2 e schierare: Silvestri, Rodrigo Becao, Pablo Marì, Molina, Arslan, Walace, Makengo, Soppy, Deoulofeu e Beto. La Lazio di Sarri, invece, con un 4-3-3 e potrebbe far giocare: Strakosha, Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic, Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.