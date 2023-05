Quando inizia il campionato di Serie A 2023-2024: date e quando ci sarà il sorteggio per il calendario

Quando inizia il campionato di serie A per la stagione 2023-2024? Nonostante manchino tue turni alla fine del campionato, alcune decisioni appaiono già prese. Una su tutte è lo scudetto vinto dal Napoli, squadra che nella prossima stagione dovrà difendere il titolo vinto lo scorso 4 maggio. La serie A inizierà con una settimana di ritardo ma, a ben guardare, sarà un ritorno all’antico in quanto, la prima giornata è prevista per domenica 20 agosto e poi, nella prossima stagione non ci sarà la pausa natalizia, non si giocherà nel boxing day ma è previsto un turno in mezzo alle feste.

Serie A in tv, Sky o Dazn? Orario partite oggi, dove vederle in tv e in streaming

Quando inizia (e quando finisce) il campionato della Serie A 2023-2024

Quest’ultimo campionato è cominciato lo scorso 13 agosto. La motivazione è da ricercarsi nella lunga pausa dovuta ai mondiali del Qatar. Quest’anno invece, il fischio di inizio – per voler usare una metafora cara al mondo del calcio – è fissato ufficialmente per il 20 agosto anche se già domenica 19 agosto ci saranno degli anticipi. Inoltre, per gli Europei 2024 che sono in programma in Germania il campionato terminerà con un leggero anticipo e cioè domenica 26 maggio dando così agli atleti un po’ di tempo per preparare la competizione.

Le pause

Anche se ancora non sono state ufficializzate, di soste ce ne saranno diverse. In programma ne sono previste almeno 4 e tutte in corrispondenza degli incontri con le nazionali previste nei mesi di settembre, ottobre, novembre e marzo. Non è invece prevista alcuna sosta invernale, non si giocherà il 26 dicembre – come precedentemente accaduto – ma la serie A scenderà in campo il 23 e il 30 dicembre e poi ancora il 6 gennaio. In merito a quest’ultimo, il turno dell’Epifania potrebbe essere monco in quanto a inizio 2024 si disputerà la Supercoppa italiana che per la prima volta sarà caratterizzata da un nuovo format che vedrà la presenza della squadra vincitrice dello scudetto e le finaliste di Coppa Italia. La data di inizio della Supercoppa italiana non è stata ancora ufficializzata ma dovrebbe partire nel mese di gennaio.