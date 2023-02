Quanto guadagna Charles Leclerc alla Ferrari? Stipendio del pilota di Formula 1

Charles Leclerc da grande scommessa della Ferrari è diventato ora una splendida realtà: dopo il suo ottimo esordio con la rossa nel 2019, la scuderia di Maranello ha deciso di puntare su di lui per tornare a essere protagonista in Formula 1.

Quanto guadagna Charles Leclerc?

Nel campionato 2019 è diventato il più giovane pilota di sempre a vincere un Gran premio a bordo di una Ferrari, tanto da meritarsi appena un anno dopo un rinnovo di contratto con tanto di ritocco dello stipendio. Ma chi è questo giovane pilota che ha riacceso l’entusiasmo del popolo ferrarista? Diamo allora uno sguardo alla sua biografia e a quanto guadagna, con il suo stipendio che ha subito una decisa impennata dopo il rinnovo con la Ferrari.

Nel mondo della Formula 1 la storia di Charles Leclerc sembrerebbe essere quella del classico predestinato, vista non solo la bravura dimostrata al volante delle monoposto ma anche la sua freddezza e intelligenza. Nato nel Principato di Monaco il 16 ottobre 1997, finora la vita del giovane pilota è stata segnata da due dolorosi lutti: la morte del padre a soli 54 anni e quella dell’amico Jules Bianchi, lo sfortunato collega morto nel 2015.

Con un annuncio che comunque era nell’aria, la scuderia di Maranello ha ufficializzato nel settembre 2018 che Charles Leclerc sarebbe stato per i prossimi due campionati uno dei due piloti ufficiali della Ferrari. Anche se ai tempi non sono state rese note le cifre ufficiali dell’accordo, secondo un articolo della Gazzetta dello Sport il pilota monegasco guadagnava con il contratto biennale allora stipulato 2 milioni a stagione. Oltre che per la sua carriera, per Leclerc si è trattato di un notevole balzo in avanti anche per quanto riguarda i guadagni. Nella stagione precedente con la Sauber il suo stipendio infatti era stato di 123.000 euro. Dopo la prima ottima stagione, la Ferrari ha deciso di blindare Charles Leclerc che ha firmato un nuovo contratto fino al 2024 con uno stipendio che dovrebbe essere di 9 milioni l’anno.