Charles Leclerc a C’è Posta per Te: chi è, età, carriera, stipendio, nazionalità, chi è la fidanzata, foto e Instagram

Charles Leclerc è un pilota di Formula 1 che, da grande scommessa della Ferrari negli anni passati, ora, è diventato il pilota di punta del cavallino rampante. Di fatto, dopo il suo splendido esordio con la rossa durante il 2019, è ora a tutti gli effetti un pilota di punta della Scuderia. Proprio in quell’anno, il 2019, era stato proprio lui, il pilota monegasco, ad affiancare Sebastian Vettel diventando il più giovane di sempre a vincere un Gran premio con la scuderia di Maranello. Certo, c’è da dire che quella della Ferrari al tempo fu una scelta molto coraggiosa, ma che poi è stata ampiamente rigata dalle prestazioni vincenti e tenaci del pilota. Ma chi è il giovane pilota? Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è il pilota della Ferrari: esordi e carriera

Il pilota del cavallino rampante Charles Leclerc è nato a Monaco il 16 ottobre 1997, dunque è del segno zodiacale della Bilancia. Sin dalla sua prima giovinezza si fa larga strada la passione per i motori e le quattro ruote. Infatti, già nel 2005, all’età di soli 8 anni, Charles aveva iniziato a gareggiare a bordo dei kart, per poi passare nel 2014 alle monoposto. Proprio quegli anni furono fondamentali per la giovane promessa, poiché imparò molto e fece tantissima esperienza su pista, dimostrando sin da subito una certa confidenza con la guida e la competizione. Ai ”piani alti”, insomma, già era riuscito a farsi notare.

L’entrata nella Ferrari Driver Academy e il successo nel Team

Infatti, ecco che due anni dopo, nel 2016, Charles viene inserito di diritto nella Ferrari Driver Academy, la scuola professionale della scuderia che ha l’obiettivo di formare i nuovi piloti per la scuderia del cavallino rosso. Ancora allenamento, ancora sfide e prove, fino al 2019, stagione in cui Charles Leclerc prende il posto di Kimi Raikkonen alla guida della Ferrari, facendo notare sin dai primi giri un certo talento. E proprio quell’anno, grazie alle sue incredibili prestazioni la Ferrari torna a vincere il Gran Premio D’Italia ben 9 anni dopo l’ultimo trionfo. Ma è la sua vittoria consecutiva nel mondiale, che lo ha reso un vero e proprio idolo per tutti gli appassionati dei motori.

La vita privata di Charles Leclerc

Per quanto concerne, invece, il fronte della vita sentimentale, possiamo certamente dire che Charles è un ragazzo molto riservato, dal momento che non trapelano tantissime informazioni sulle sue relazioni. Quello che sappiamo è che il pilota è stato fidanzato con Giada Gianni, una giovane di origini italiane che per molto tempo ha vissuto proprio a Monaco. Lei è nata a Napoli, nel 1998, ed è del segno dei Pesci. Una relazione durata fino al 2019, quando i due si sono definitivamente lasciati dopo ben 3 anni di relazione.

Quanto guadagna Charles Leclerc

Stando ai guadagni stimati da Racing News 365 per il 2022, Charles Leclerc guadagnerebbe intorno ai 10,5 milioni di euro, e sarebbe così il sesto pilota di Formula 1 più pagato nel Campionato, dopo Hamilton Mercedes (35 milioni di euro), M. Verstappen Red Bull (22 milioni), Fernando Alonso Alpine (17,59), S. Vettel Aston Martin (13) e D. Ricciardo McLaren (13).

Instagram

Ottimo anche il suo account Instagram, dove condivide i migliori momenti della sua carriera: vanta un seguito di ben 9,7 Mln di follower.