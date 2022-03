Formula 1 2022, classifica piloti e costruttori aggiornata ad oggi: risultati mondiale F1

Formula 1. Il Mondiale più atteso dal pubblico appassionato di motori è iniziato. Abbiamo avuto moto di vedere la prima gara proprio ieri nel GP di Bahrain (Sakhir), apprezzando i nuovi modelli e le nuove modifiche apportate rispetto all’anno scorso. Tante le emozioni, l’adrenalina, la velocità e le sorprese che ci aspettano in questo lungo viaggio verso la vittoria finale. Ovviamente, siamo soltanto agli inizi, c’è ancora tanto da fare e da vedere.

Formula1, parte il Mondiale

Il 20 marzo ha avuto ufficialmente inizio il Mondiale di Formula1, che avrà un calendario molto particolare quest’anno, composto da 21 gare in totale. In questa edizione avremo finalmente l’opportunità di vedere il ritorno dei Gran Premi di Australia, Canada, Singapore e Giappone (cancellati nelle ultime due stagioni per il Covid). Mentre, la fantastica città di Miami ospiterà il primissimo Gran Premio su tracciato cittadino che circonda l’Hard Rock Stadium.

Le tappe da non perdere le novità

Il fanale di stagione è ovviamente già prenotato per la città di Abu Dhabi alla fine di novembre, che ospiterà la chiusura definitiva della competizione. Il Qatar, invece, per quest’anno ha deciso di non prendere parte al Mondiale e quindi non ci sarà nel programma e nel calendario delle gare per questo 2022. Per quale motivo? Semplice, un’altra competizione ha bussato alle porte della città: Il Mondiale di Calcio 2022.

Leggi anche: MotoGP 2022, classifica piloti e costruttori aggiornata ad oggi

Assegnazione punteggio

Ecco le modalità con le quali verranno assegnati i punteggi durante le gare le prove del Mondiale

1° posto – 25 punti; 2° posto – 18 punti; 3° posto – 15 punti; 4° posto – 12 punti; 5° posto 10 punti;

6° posto – 8 punti; 7° posto – 6 punti; 8° posto – 4 punti; 9° posto 2 punti; 10° posto – 1 punto;

GIRO VELOCE (GV) – 1 punto

Streaming e dove vedere le gare quest’anno

Le prove libere, le qualifiche e le gare ufficiali previste dal calendario di Formula1 2022 saranno visibili certamente sulla piattaforma Sky, ma anche in differita su TV8. Quest’ultima, poi, trasmetterà in chiaro e in diretta anche cinque gare: Imola, Monza, Spagna, Francia e Stati Uniti (in questo caso in prima serata per il fusorario).

Il calendario completo delle gare F1 2022

20 marzo – GP Bahrain (Sakhir)

27 marzo – GP Arabia Saudita (Jeddah)

10 aprile – GP Australia (Melbourne)

24 aprile – GP Emilia-Romagna (Imola)

8 maggio – GP Florida (Miami)

22 maggio – GP Spagna (Barcellona)

29 maggio – GP Monaco (Montecarlo)

12 giugno – GP Azerbaijan (Baku)

19 giugno – GP Canada (Montreal)

3 luglio – GP Gran Bretagna (Silverstone)

10 luglio – GP Austria (Spielberg)

24 luglio – GP Francia (Le Castellet)

31 luglio – GP Ungheria (Budapest)

4 settembre – GP Belgio (Spa-Francorchamps)

11 settembre – GP Italia (Monza)

2 ottobre – GP Singapore (Singapore)

9 ottobre – GP Giappone (Suzuka)

23 ottobre – GP USA (Austin)

30 ottobre – GP Messico (Città del Messico)

13 novembre – GP Brasile (San Paolo)

20 novembre – GP Abu Dhabi (Città Yas Marina)