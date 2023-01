C’è Posta per Te, anticipazioni 14 gennaio 2023: ospiti e storie della seconda puntata

C’è Posta per Te ritorna con un nuovo imperdibile appuntamento per la giornata di domani, sabato 14 gennaio 2023. Siete pronti a scoprire cosa vi aspetta durante la serata? Una cosa è certa: Maria De Filippi non si accontenta di essere la regina del pomeriggio, con il suo dating show di tanto successo Uomini e Donne, ma vuole colonizzare anche la prima serata, quella più importante, e cioè quella del sabato. Pare, inoltre, che la Mediaset quest’anno voglia ingaggiare una vera e propria guerra contro la Rai, dal momento che non ha intenzione di fermare la programmazione dei suoi format più importanti – Grande Fratello Vip, C’è Posta per Te – durante le serata del Festival di Sanremo. Queste sono le indiscrezioni che trapelano al momento, nulla di ufficiale, ma è molto probabile che la tregua quest’anno non ci sarà, il che provocherà non pochi problemi ad Amadeus, dal momento che il programmi Mediaset in questione hanno uno share davvero importante.

C’è Posta per Te finisce all’Agicom, legittimato amore tossico: ”Va in scena la misoginia”

C’è Posta per Te, anticipazioni e ospiti speciali: Charles Leclerc e Luca Argentero

Ma ritorniamo al nostro tema principale: per la prossima puntata di Maria De Filippi a C’è Posta per Te, ci saranno due nuovi ospiti sono pronti ad animare la seconda puntata della ventiseiesima edizione del programma, prevista per la serata di domani, sabato 14 gennaio 2023, su Canale 5, in prima serata. La padrona di casa ccoglierà infatti nel suo studio il pilota automobilistico Charles Leclerc e l’attore Luca Argentero. Quest’ultimo, del resto, è un volto fisso della trasmissione del sabato sera, questa dovrebbe essere la decima volta che l’attore italiano di successo si presenta a C’è Posta Per Te, una delle ultime volte, addirittura, si era presentato in puntata assieme alla moglie. Per il grande pilota Charles Leclerc, pilota di Formula1 della Ferrari, si tratta invece della primissima volta al cospetto della De Filippi. Una puntata davvero emozionante ed avvincente, insomma, quella che ci aspetta domani, e chissà cosa accadrà durante gli incontri con questi due grandi ospiti.