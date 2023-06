Roland Garros, quando finisce il Grande Slam di Parigi: date, tabellone e calendario completo

In programma fino al prossimo 11 giugno sui campi di terra rossa a Parigi il Roland Garros. Dopo il forfait del campione in carica – e vincitore di ben 14 edizioni – Rafael Nadal, la 122esima edizione dello slam francese cerca il suo nuovo vincitore. Tutti i riflettori sono puntati su Carlos Alcatraz, che è tornato lunedì scorso in vetta al ranking ATP ma anche su Novak Djokovic che va a caccia del 23esimo slam per staccare Nadal nella classifica all-time.

Tennis WTA contro ATP: ecco record e curiosità straordinarie

I tennisti che partecipano al Roland Garros di Parigi

Un torneo sentito ed importante quella che si terrà a Parigi e che è per gli appassionati di questo sport è un appuntamento imperdibile. Oltre agli atleti pocanzi menzionati, tra i protagonisti attesi ci sono anche Daniil Medvedev, vincitore del Masters 1000 di Roma, e Jannik Sinner che nella città parigina non è mai andato oltre i quarti di finale. Invece, sono nove i tennisti italiani ammessi nel tabellone principale maschile del Roland Garros: Sinner, Musetti, Sonego, Cecchinato, Fognini, Arnaldi, Vavassori, Cobolli e Zeppieri.

Dove vedere le competizioni

Ricordiamo che il Roland Garros 2023 verrà trasmesso da Eurosport – canale 210 e 211 di Sky – ma sarà disponibile anche su NOW. Invece, risultati, statistiche, aggiornamenti live, approfondimenti e video saranno disponibili anche su Sky Sport 24, sull’app di Sky Sport e sul portale skysport.it.

Il calendario