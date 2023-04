Roma Appia Run 2023, chi ha vinto domenica 16 aprile? Nome del vincitore

Chi ha vinto la 24esima edizione della Roma Appia Run? Questa è la domanda che si rincorre da diverse ore perché oggi, nonostante il tempo, in molti dopo duri allenamenti hanno deciso di correre lungo la storica Via Appia. E con un solo obiettivo: vincere, classificarsi al primo posto o rientrare almeno nel podio. La gara, che resta una delle più affascinanti del running capitolino, ha preso il via alle 9 dalle Terme di Caracalla. “Oggi possiamo dire con orgoglio che abbiamo portato a correre sulla meravigliosa via Appia oltre 100.000 atleti in tutti questi anni. Molti dei quali sono tornati e continuano a tornare, alcuni addirittura hanno corso la Roma Appia Run per più di 10 edizioni. Se non è un atto d’amore questo” – ha detto qualche giorno fa in una nota sul sito ufficiale, Roberto De Benedittis, ideatore e organizzatore dell’evento. Che resta un appuntamento importante per i romani. E non solo.

Il percorso di oggi della Roma Appia Run

La ventiquattresima edizione dell’Appia Run, manifestazione podistica dedicata alla Regina delle Strade, cioè l’Appia Antica, ha preso il via alle 9 di questa mattina, domenica 16 aprile. Partenza e arrivo alle Terme di Caracalla, con una gara competitiva sulla distanza di 13 chilometri (partenza ore 9 ) e una corsa amatoriale di 5 km (il via alle 9,30).

Chi ha vinto, la classifica completa

Ma chi ha trionfato in questa 24esima e imperdibile edizione? In attesa di scoprire i nomi dei vincitori, nel campo maschile e in quello femminile, vi ricordiamo che lo scorso anno, nel 2022, ad avere la meglio è stato l’azzurro Ahmed Abdelwahed con 40:30 del G.A Fiamme Gialle. Al secondo posto si era ‘piazzato’ Freedom Amaniel e al terzo Francesco Guerra. In campo femminile, invece, ad avere la meglio Anna Arnauldo con 45:25. Al secondo posto Sara Carnicelli dell’Atletica Vaticana e al terzo Sveva Fascetti.

Vince Aouani in campo maschile, Micheline Niyomahoro in campo femminile

Nell’edizione del 2023 a trionfare Iliass Aouani, favoritissimo anche alla vigilia: ha vinto con un tempo di 39:31. Al secondo posto Nekagenet Crippa con 40:26, al terzo Jean Marie Bukuru con 41:09. In campo femminile, ha trionfato Micheline Niyomahoro con 47:02. A seguire, dietro di lei, Live Solheimdal con 47:18, mentre al terzo posto Elisa Palmero, atleta dell’esercito con 47:57.